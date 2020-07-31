Человек ранен при задержании на границе с Украиной в Ростовской области

31 июля 2020, 17:11

Пограничники, применив оружие, задержали мужчину, который попылся протаранить их на автомобиле. Задержанному оказана медицинская помощь, изъяты автомобиль и контрабандный груз, сообщило погрануправление ФСБ по Ростовской области.

Инцидент произошел 30 июля возле села Григорьевка Ростовской области. По данным погрануправления, с российской стороны к границе подъехал автомобиль УАЗ-452 без номеров, куда контрабандисты пытались перекинуть товары стоимостью 2,5 миллиона рублей.

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - цитирует сегодня сообщение погрануправления ФСБ по Ростовской области РИА "Новости".

Пограничники применили оружие при задержании, ранив нарушителя. Мужчине оказана медицинская помощь, его жизнь и здоровье - вне опасности. Автомобиль и контрабандный груз изъяты, решается вопрос о возбуждении дела по ст. 200.2 УК России (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий), пишет со ссылкой на представителя погрануправления ТАСС.