Тест на COVID-19. Фото REUTERS/Maxim Shemetov

31 июля 2020, 08:09

Приют для детей в Астраханской области закрыт из-за вспышки COVID-19

Вспышка коронавируса зафиксирована в социальном приюте для детей "Любава" в Енотаевском районе Астраханской области. COVID-19 подтвержден у 14 детей и 15 сотрудников приюта.

Как писал "Кавказский узел", работа детского лагеря "Астраханские зори" приостановлена в связи с тем, что у пяти сотрудников выявлен COVID-19. Дети отправлены по домам под наблюдение врачей, сообщили власти региона.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Астраханской области, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Енотаевском районе Астраханской области из-за вспышки коронавируса приостановлена работа социального приюта "Любава". Из 22 воспитанников   и 18 сотрудников, находящихся на смене, у 14 детей и 15 взрослых подтвержден положительный результат анализа на COVID-19, сообщила 30 июля пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

14 воспитанников приюта помещены в госпиталь областной инфекционной клинической больницы, только у двух из них есть симптомы коронавирусной инфекции, у остальных коронавирус протекает бессимптомно. Взрослые пациенты находятся под наблюдением врачей амбулаторной службы Енотаевской районной больницы. Сотрудники и воспитанники приюта с отрицательными результатами теста на COVID-19 также находятся под наблюдением врачей как контактные лица, говорится в сообщении на портале Астраханской области.

Учредителями приюта "Любава" являются Министерство социального развития и труда Астраханской области и Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, его основная задача - помогать детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отмечается на сайте учреждения.

По данным на 30 июля в Астраханской области зафиксировано 4569 случаев инфицирования COVID-19,  суточный прирост составил 31 случай, сообщил региональный Минздрав. Лечение в стационарах проходит 631 пациент с COVID-19, с начала пандемии скончались 47 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ростовская область вернула лидерство по приросту смертей от COVID-19 в ЮФО", "Махачкалинская COVID-клиника сообщила о росте числа пациентов", "Владельцы гостевых домов в Абхазии отказались соблюдать требования Роспотребнадзора".

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