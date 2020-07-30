Пикетчики в Волгограде выступили в защиту оппозиционера Сергея Удальцова

30 июля 2020, 13:58

Активисты в Волгограде провели акцию протеста в защиту арестованного координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Местные жители поддержали протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля жители Волгограда провели акции протеста в поддержку требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала. Полиция не стала задерживать пикетчиков.

Один из основателей движения "Левый фронт" Сергей Удальцов 28 июля был приговорен Мещанским судом Москвы к 10 суткам ареста за организацию несогласованной акции протеста. В 2017 году Удальцов вышел из колонии, где отбыл четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. Его неоднократно после этого задерживали за нарушения при организации акций и митингов, сообщило 29 июля РИА "Новости".

30 июля в Волгограде члены регионального отделения "Левого фронта" Татьяна Педан и Анатолий Николаенко провели пикеты в поддержку Удальцова. Акции прошли с 10 до 11 часов у Ворошиловского торгового центра. Протестующие стояли поочередно с плакатом с надписью "Прекратить репрессии! Свободу Удальцову". "Удальцов выступал в поддержку жителей Хабаровска, призывал выйти к Генпрокуратуре и подать заявление о рассмотрении рейдерского захвата совхоза имени Ленина, а также незаконного задержания Платошкина. Но люди даже не успели подойти к Генпрокуратуре, их всех загрузили в автобус <…>. Сам Удальцов находится под надзором, его вызвали в полицию и не дали присутствовать при подаче заявления, но, как организатора, арестовали его на следующий день, а на других задержанных составили протоколы. У нас что, теперь пять человек одновременно не могут пойти подать заявление в прокуратуру? При этом каждый нес свое персональное заявление", – сказала Татьяна Педан корреспонденту "Кавказского узла".

"Левый фронт" считает, что властям нужно прислушиваться к требованиям народа, отметила активистка. "Люди в Хабаровске выходят не просто так и требуют проведения суда в Хабаровске. Ведь Фургала выбрали на выборах, а значит этот выбор надо уважать, а не просто молча его увезти из города", – сказала она.

Татьяна Педан рассказала, что на пикете она также выступает в защиту директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, с которого суд по иску акционеров взыскал более 1 млрд рублей, а также подозреваемого в склонении к массовым беспорядкам политика Николая Платошкина. "Левый фронт" выступает за сохранность совхоза [имени Ленина] – этого островка социализма, и за сохранение рабочих мест. Мы также считаем, что ситуация с Платошкиным – это также чисто политическая акция, он необоснованно содержится под домашним арестом", – заявила Педан.

10 июля Арбитражный суд Московской области признал незаконным решение о переизбрании Павла Грудинина директором ЗАО "Совхоз имени Ленина", принятое общим собранием акционеров в марте. Решение принято по иску семи акционеров, информировало в тот же день РАПСИ. Ранее 10-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Грудинина на решение о взыскании с него более 1 миллиарда рублей в пользу предприятия.

С мнением Татьяны Педан согласился активист Анатолий Николаенко. "За то, что собирались подать заявление в Генпрокуратуру, человека арестовали на 10 суток – это же ненормально. Я поддерживаю хабаровчан. Я не знаю что сделал Фургал, но хабаровчане заслуживают уважения, потому что они самоопределились, хотят жить свободными и избирать того, кого хотят, и не принимать того, кого им ставят. По совхозу имени Ленина та же ситуация. На совхоз – островок социализма – идут рейдерские наезды, его хотят добить. Там живут замечательные люди, они замечательно работают, выращивают фрукты и овощи. Там все дешево. Грудинин идет в магазин и наравне со всеми стоит в очереди. Это человечище. Это наглядная ситуация политических репрессий в отношении лидеров оппозиции. Это и узник совести Платошкин, и Удальцов, которого подводят к уголовке", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Николаенко.

Активист раскритиковал правоохранителей. "Слушание дела Фургала должно быть открытым, с судом присяжных, а не в особом порядке. Не понятно почему если люди выходят с одиночными пикетами, к ним подходит полиция. Почему они подходят и переписывают наши данные, зачем они фиксируют нас как оппозицию? Кто поставил им такую задачу?" – задался он вопросом.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, сообщило местное издание DVhab.ru. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пишет ТАСС.

Жители Волгограда одобрили акцию активистов

Сотрудница расположенного рядом с местом пикета кафе возмутилась его проведением, заявив, что пикетчица стоит на арендованной ею земле. Торгующая квасом женщина заинтересовалась акцией протеста. "Полицейский беспредел невозможный, в такую жару заставляют носить маски, штрафуют", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие в основном спешили на работу. Несколько человек жестами выразили поддержку пикетчикам. Один мужчина поднял кулак в знак поддержки, несколько человек, проходя мимо, кивали в знак согласия. "Кто такой Удальцов?" – спросили несколько прохожих.

Мужчина, представившийся Анатолием, заявил, что поддерживает пикетчиков. "Все беспорядки идут от Москвы, а страдают простые люди", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек, представившийся Владиславом, рассказал, что наблюдает за происходящим в Хабаровске в интернете. "Там происходят беспрецедентные события, люди встали против беспредела власти. Все это вызывает интерес, в Хабаровск съезжаются политологи и простые люди <…>. Я опасаюсь, как бы этот протест не был жестоко подавлен", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. Горожане сообщили "Кавказскому узлу" о случаях принуждения бюджетников к голосованию. Явка составила 80,40%, за изменения в Конституцию проголосовали 83,39%. Оппозиционеры заявили, что результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя.

Пенсионерка Наталья Владимировна заявила, что не знает кто такой Удальцов, но поддерживает пикетчиков. "Знаю, что в Хабаровске бузят, вроде как старого губернатора требуют. <…> Если он что и натворил, то зачем его увезли в Москву? Что, в Хабаровске судов нет? А вообще-то у народа в последние годы совсем права отобрали. Вот раньше выбирали губернаторов и мэров, а теперь нам эти времена только снятся. Ставят в основном из Москвы, у людей нет никаких прав", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С ней согласилась прохожая Алевтина. "Это смело – вот так выходить, за это сейчас и на нары загреметь можно. Удальцова знаю, но что с ним случилось, не слежу. Конечно, слежу за Хабаровском. Жду, когда там подавят мятеж, потому что по-другому в России не может быть. Выражать свое мнение – это уже преступление", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Молодая пара Елена и Антон рассказали, что слышали про Удальцова. "Вроде бы как за Хабаровск его арестовали. Мы за Хабаровском следим в интернете. Конечно, поддерживаем, но пассивно, за активную поддержку сами знаете что бывает", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Антон.

"Даже не могу сказать, кто политзаключенный у нас, вроде по московским беспорядкам там было много молодых людей, которых посадили. Вообще в последние годы арестовывают и сажают без конца – то за пикет, то за плакат, то за слова, то еще что-нибудь придумывают", – добавил он.

Сотрудников полиции на месте пикетов не было, передал корреспондент "Кавказского узла".