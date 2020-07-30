В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски

30 июля 2020, 11:02

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана и в доме и.о. главы района Фуада Шихиева, сообщили источники.

Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов периметр здания администрации Дербентского района Дагестана.

"Никого, в том числе работников, не впускают. Причина обысков пока не ясна", – приводит слова источника в силовых структурах РИА "Дагестан".

Обыски проходят в здании администрации Дербентского района республики и в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил информированный источник. "В производстве республиканского управления Следственного комитета России есть уголовное дело, в рамка расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района", - цитирует ТАСС слова источника.

Обыски в Дербентском районе могут быть связаны с расследованием уголовного дела в отношении бывшего главы района Магомеда Джелилова и его показаниями в суде относительно Шихиева и его окружения, сообщил сегодня "Черновик".

"Кавказский узел" сообщал, что 10 апреля 2019 года в администрации Дербентского района Дагестана были проведены обыски. На следующий день следствие сообщило о предъявленном Магомеду Джелилову обвинении в растрате в особо крупном размере, Басманный райсуд Москвы принял решение заключить его под стражу. 19 апреля суд отстранил его от должности главы района. 24 декабря Следком России заявил, что расследование дела завершено.

На сайтах администрации Дербентского района Дагестана. а также Управления СКР по Дагестану на 10:45 мск нет подтверждения информации об обысках.

"Кавказский узел" собрал новости о задержаниях и арестах чиновников, а также кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".