Власти Ставрополья списали на засуху неурожай зерновых культур

30 июля 2020, 10:01

Объем урожая зерновых на Ставрополье упал более чем на 40% по сравнению с прошлым годом в связи с неблагоприятной погодой, сообщил краевой Минсельхоз. Введенные из-за коронавируса ограничения не повлияли на производство зерна в крае, согласились опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2019 году урожай зерновых на Ставрополье составил 9,2 млн тонн, власти края ежегодно заявляют о рекордах по сбору урожая зерновых, начиная с 2014 года, когда было собрано 7,9 млн тонн зерна.

На Ставрополье в этом году намолочено 5,2 млн тонн зерна, с урожайностью 26,1 центнера с гектара, сообщил 28 июля на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

Таким образом, в сравнении с прошлым годом, объем урожая зерновых на Ставрополье упал на 42,2 процента.

Главной причиной снижения объемов стали плохие погодные условия, в том числе засуха, заморозки и град. Например, в Благодарненском, Петровском, Арзгирском, Туркменском районах и Нефтекумском городском округе, засуха почвы озимыми культурами в мае достигла опасных критериев, сказано в ответе краевого Минсельхоза на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Со 2 по 29 апреля были зафиксированы заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Уровень заморозков был от -1 до -5 градусов Цельсия, охват составил до 70 процентов Ставропольского края. С 7 по 9 апреля в Арзгирском, Александровском, Буденновском, Кочубеевском, Красногвардейском муниципальных районах и в Благодарненском и Петровском городских округах температура упала до -10 градусов. "Заморозки негативно отразились на состоянии озимых культур, отмечается гибель колоса от 30 до 90 процентов, а по отдельным полям все 100 процентов", – сказано в ответе Минсельхоза.

Засуха почвы нанесла урон урожаю в восточных и центральных районах края. Заморозки отмечались на юге – в Предгорном, Минераловодском, Георгиевском, Кировском районах, где сосредоточены основные площади многолетних насаждений. А также на западе, где расположены площади молодых садов – в Изобильненском, Новоалександровском, Красногвардейском и Труновском районах, сообщил краевой Минсельхоз.

Гибель посевов зерна [от заморозков] составила 200 тысяч гектаров. Еще на 95 тысяч гектаров посевы пострадали от града, в том числе полная гибель посевов составила 17 тысяч гектаров, отметило министерство.

Аналитики согласились со мнением Минсельхоза о снижении объемов урожая из-за плохой погоды

Плохие погодные условия для зерновых в крае сохраняются до сих пор, отметил доцент кафедры экономической теории и экономики АПК Ставропольского государственного аграрного университета Иван Целовальников. "Во-первых апрельские заморозки, а затем засуха – на востоке края, она продолжается до сих пор. И атмосфера, и почва сухие, даже полив не помогает исправить ситуацию – пшеница выросла на пять сантиметров и все. А во вторых, это перегрузка почв зерновыми культурами. По севообороту нельзя занимать им более 40 процентов обрабатываемой земли, а на практически всюду превышение – в ряде мест до 80 процентов. Когда с климатом все хорошо, это проходит. Но как только что-то идет не так – урожай горит", – сказал Целовальников корреспонденту "Кавказского узла".

Общие потери урожая в крае составили 40 процентов, считает глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Василий Лопатин. "Заморозки в апреле и сильная засуха привели к недобору урожая процентов на 30-40. <…> Сейчас принято постановление правительства России о пролонгации кредитов. 3 августа будет совещание у губернатора, где разъяснят процедуру пролонгации. Кроме того, губернатор дал указание Минфину и Минсельхозу подготовить гарантии на основе бюджета о рассрочке лизинговых платежей за технику", – сказал Лопатин корреспонденту "Кавказского узла".

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения не принесли сельскому хозяйству Ставрополья серьезных проблем, заявили аналитики. "Все, что нужно для работы у крестьян было" – отметил Лопатин. "Там не заразишься – всюду свежий воздух", – подчеркнул в свою очередь Целовальников.

Аналитики сошлись во мнении о том, что производство зерна в крае находится под контролем крупных хозяйств. Фермеры производят 21 процент зерновых, остальное приходится на крупные хозяйства, отметил Лопатин.

Значительная часть ставропольского зерна идет на экспорт, пояснили в Минсельхозе Ставрополья. "С начала года отгружено 357,2 тысяч тонн зерновых из них 224,6 тысяч тонн пшеницы – более 90 процентов уходит в Азербайджан. Также есть поставки в Казахстан, Грузию, Армению – в страны ближнего зарубежья. В апреле 2020 года начались отгрузки российской пшеницы в Саудовскую Аравию", – подчеркнули в пресс-службе министерства.