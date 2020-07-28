Число зараженных COVID-19 в Абхазии возросло до 63

28 июля 2020, 23:59

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Абхазии за сутки.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июля число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло 57 человек, 37 пациентов выздоровели, двое скончались. Количество активных больных составляло 18 человек.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 27 по 28 июля в Абхазии тесты на коронавирус дали положительный результат у шести человек, сообщил со ссылкой на оперштаб по защите населения от COVID-19 "Спутник-Абхазия". Всего за сутки было протестировано 72 человека, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что власти Абхазии продлили до 4 августа ограничения на въезд из России.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".