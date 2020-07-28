28 июля 2020, 22:24
Транскам закрыт после схода селя
Движение по Транскавказской автомагистрали запрещено для всех видов транспорта из-за схода на трассу селевого потока в районе поселка Бурон, сообщило МЧС по Северной Осетии.
По данным спасателей, движение по Транскаму перекрыто с 20.20 мск сегодня.
"Автомагистраль закрыта для всех видов транспорта из-за сошедшего селя", - приводит сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".
Селевой поток сошел в районе поселка Бурон, информировал со ссылкой на ведомство "15 регион".
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".
"Кавказский узел" также писал, что проезд через Рокский тоннель был закрыт в течение нескольких дней в марте после схода восьми лавин.
Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 29 июля в Алагире ожидается слабый дождь при температуре 25 градусов, скорость ветра составит 1 метр в секунду. Днем 30 июля похолодает до +19 градусов, дождь усилится. Скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.