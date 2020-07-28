Транскам закрыт после схода селя

28 июля 2020, 22:24

Движение по Транскавказской автомагистрали запрещено для всех видов транспорта из-за схода на трассу селевого потока в районе поселка Бурон, сообщило МЧС по Северной Осетии.

По данным спасателей, движение по Транскаму перекрыто с 20.20 мск сегодня.

"Автомагистраль закрыта для всех видов транспорта из-за сошедшего селя", - приводит сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Селевой поток сошел в районе поселка Бурон, информировал со ссылкой на ведомство "15 регион".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", составленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что проезд через Рокский тоннель был закрыт в течение нескольких дней в марте после схода восьми лавин.