Число арестованных участников массовой драки в Москве возросло до 15

28 июля 2020, 05:30

Семеро уроженцев Армении и восемь уроженцев Азербайджана арестованы после конфликта в Москве, они обвинены в групповом хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. По данным силовиков, задержаны 22 участника массовых драк. Трое из них, в том числе два гражданина Азербайджана, арестованы.

Ранее руководители диаспор на юге России призвали выходцев из Армении и Азербайджана воздержаться от провокаций и соблюдать порядок. Предприниматели Сергей Саркисов и Год Нисанов призвали земляков прекратить столкновения, начатые на фоне обострения конфликта Армении и Азербайджана.

Никулинский районный суд города Москвы арестовал 27 июля семерых представителей армянской диаспоры, а Кузьминский районный суд и Троицкий районный суд арестовали 25 и 27 июля по четыре человека из азербайджанской диаспоры после массовых драк, произошедших в столице после июльских столкновений на границе Армении и Азербайджана, пишет "Новая газета" со ссылкой на картотеку Московского городского суда.

Всем арестованным предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство в составе группы лиц), информирует ТАСС.

Напомним, столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана произошли на фоне обострения вооруженного конфликта на границе двух стран, которое началось 12 июля. Армения заявила со своей стороны о пяти погибших и 39 раненых, Азербайджан – о 13 погибших и четырех раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".