Пенсионеры из Садов Придонья пожаловались на притеснения со стороны агрохолдинга

28 июля 2020, 06:28

Пенсионеры-инвалиды Задемидченко из поселка Сады Придонья Волгоградской области заявили, что в результате строительства агрохолдингом трехэтажного здания и благоустройства прилегающей территории в их дом почти не поступает солнечный свет, подъезд ограничен, а после отключения воды им пришлось переехать. Прокуратура выяснила, что здание построено с нарушениями и является самостроем. Холдинг претензии семьи счел необоснованными и подал иски о защите деловой репутации.

Людмила и Иван Задемидченко жили в своем доме на улице Садовой 41 год. Иван Задемидченко работал бухгалтером в агрохолдинге, который метрах в пяти от его домовладения построил трехэтажное здание. Строительство здания началось в 2019 году, а когда оно было построено, то загородило пенсионерам солнечный свет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын пенсионеров Алексей.

Корреспондент "Кавказского узла" 27 июля побывала в поселке Сады Придонья. Подъезд к калитке домовладения Задемидченко на улице Садовой ограничен с одной стороны построенной агрохолдингом стоянкой для автомобилей, с другой - газовой трубой и забором соседа, проезд там узкий. Подъехать к дому и заехать в гараж можно со стороны улицы Первомайской.

"Вход, через который нам предлагают ходить, находится на Первомайской, а не на Садовой, но мы-то живем на Садовой, - пояснил Алексей Задемидченко. - До него метров 40, мама до него дойти просто не может. Были бы они здоровы - другой разговор, но они - инвалиды, мы просили дорогу не трогать".

По его словам, 5 июня холдинг, которому принадлежит центральный водопровод, отключил у пенсионеров воду.

"К нам и соседям шла вода по одному трубопроводу, нам воду отрезали, а соседям провели новый трубопровод. Теперь воду я ношу из колонки, которая находится в 50 метрах от дома, родители ходить за водой не могут. Родителей забрала к себе сестра, а я живу доме, поливаю огород. Мы писали везде. Глава района прислал нам ответ, что вода принадлежит [холдингу]... и мы можем обратиться в Городищенское ЖКХ, которое занимается подвозом воды. Мы позвонили туда... Подвозили только техническую воду для полива огорода. Для питья, приготовления пищи, стирки и личной гигиены она непригодна. Питьевую воду не привозили ни разу. Но опять же, даже если и привезут воду для всех этих нужд, как два инвалида будут себя обеспечивать самостоятельно? Они не смогут носить её, чтобы наполнить ванну, постирать белье. Они это физически не могут делать. Вся суть проблемы и состоит в том, что в этом доме живут инвалиды, которые с трудом несколько шагов делают", - рассказал сын пенсионеров.

Холдинг проводил благоустройство вокруг нового здания и просил продать ему часть участка, но семья отказалась, отметил он.

По словам Ивана Задемидченко, вода в дом была проведена еще в период, когда он сам там работал. Он уточнил, что всего в поселке живет около 700 человек.

"Мы все время говорили... [главе холдинга] спасибо, он нам воду провел, пристройку построил, - сказала Людмила Задемидченко "Кавказскому узлу". - А теперь... [из холдинга] прислали нам досудебную претензию за врезку. 30 лет назад была врезка... на два метра глубиной траншеи копали. Мы будем биться до последнего".

По словам Людмилы Задемидченко, после того как было возведено трехэтажное здание, в дом пенсионеров почти перестал поступать солнечный свет, а после отключения воды им с мужем пришлось съехать из дома и временно поселиться у дочери.

"Когда воду отключили, глава сельского поселения... приехал и сказал, что может возить бутилированную воду. Но я родителей забрала, с этими бутылками они все равно не смогут быть", - пояснила "Кавказскому узлу" дочь пенсионеров Анастасия, дом которой находится в том же поселке.

Прокуратура выявила самострой возле дома Задемидченко

В ответе прокуратуры Городищенского района от 22 июля на имя заместителя председателя отделения Комитета по борьбе с коррупцией в Волгограде и Волгоградской области Анатолия Полунина говорится, что в мае 2020 года была проведена проверка и установлено, что возведенное здание не отвечает требованиям генплана и правил землепользования и застройки Паньшинского сельского поселения Городищенского района.

"В этой связи прокуратурой 29.05.2020 главе Городищенского муниципального района направлена информация о необходимости рассмотрения вопроса о несоответствии возводимого объекта капитального строительства в части возведения трехэтажного здания вместо предусмотренного разрешением на строительство - двух на ближайшем заседании комиссии по вопросам самовольного строительства на территории Городищенского муниципального района. По результатам рассмотрения информации прокурора вышеуказанный объект признан объектом самовольного строительства... Согласно информации администрации Городищенского муниципального района от 09.06.2020 №6003 в настоящее время готовится исковое заявление в суд о признании объекта капитального строительства самовольным и его сносе", - говорится в письме за подписью прокурора района Татьяны Ивлиевой. Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

При этом прокуратура не выявила ограничения подъезда к домовладению Задемидченко. "К домовладению... имеется проезд по улице Садовая. Ширина проезда приблизительно три-четыре метра. Подъездные пути также имеются со стороны улицы Первомайская. Довод об ограничении проезда к домовладению, нарушениях законодательства о пожарной безопасности в рамках проверки своего подтверждения не нашел", - указано в ответе.

Власти поселения отрапортовали, что обеспечили водой семью пенсионеров

Согласно письму областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики от 9 июля в адрес Задемидченко, по информации Паньшинского сельского поселения, водоснабжение в поселке осуществляется по водопроводным сетям агрохолдинга на бездоговорной и безвозмездной основе, однако документальное подтверждение обязательств по водоснабжению домовладения пенсионеров в администрации сельского поселения отсутствует.

Между тем в досудебной претензии холдинга от 10 июня в адрес Ивана Задемидченко отмечается, что компания произведет расчет размера неучтенного водопотребления его домовладением за последние три года до обнаружения врезки. "5 июня при проведении плановых работ по ремонту трубопровода по подаче водоснабжения к зданию конторы... специалистами была обнаружена незаконная врезка в трубопровод... В целях недопущения неучтенного водопотребления данная незаконная врезка была отключена от трубопровода... Действиями по незаконной врезке в трубопровод Задемидченко Иван Алексеевич нанес... материальный ущерб в виде незаконного неучтенного водопотребления", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Озвучиваемая пенсионерами Задемидченко позиция "полностью не соответствует действительности", считает глава Паньшинского сельского поселения Виктор Гладков.

"Подъезд у них трехсторонний, в том числе для грузового автомобиля. А воды у них нет, потому что они с собственником договор не заключили. Водопроводные сети принадлежат... [холдингу], и они бесплатно всех жителей снабжают. Когда ремонтировали трубопровод уличный, обнаружили несогласованную врезку, воду отключили. Пенсионеры никак не хотят… договориться и везде направляют жалобы. Мы три раза в неделю возим им бочку с водой, прямо во двор заезжаем, наполняем емкость. Питьевая вода в колонках в свободном доступе бесплатно, они отказались от бутилированной, сказали, им дети возят. Мы предлагали доставку бутилированной воды с этих же колонок. Там в другом вопрос. Им не нравится, что рядом построили офисное здание, и хотят, чтобы... [у них] выкупили дом, а по цене не сошлись. Вот войну и устроили. Они люди-то небедные, у них два магазина в Садах Придонья - продовольственный и промтоварный. Иван Алексеевич больше 20 лет работал главным бухгалтером", - рассказал Гладков.

По его словам, полномочия по ЖКХ относятся к району, но администрация поселения "чисто по-человечески" возит им воду. "Там та же питьевая вода, просто у нас бочка не сертифицирована под питьевую воду. У нас четыре поселка, и только в Садах Придонья водопроводная сеть, у остальных - скважины. Администрацию здесь пытаются показать стороной конфликта, но мы абсолютно в этом не участвуем", - подчеркнул он.

Адвокат Задемидченко назвал иски к своим доверителям актом устрашения

Задемидченко сообщили, что после того, как они сообщили о своей проблеме на видео, размещенном в YouTube, агрохолдинг подал к Ивану Задемидченко и его сыну Алексею иски о защите деловой репутации и взыскании с них по 1 миллиону рублей. Это видео, опубликованное 6 июня, к 05.30 мск 28 июля собрало 2 447 просмотров, 118 лайков и один дизлайк, а также 63 комментария.

Предварительные судебные заседания по искам к Задемидченко назначены на 29 июля, говорится в карточках дел на сайте Городищенского районного суда.

Иски, подобные тем, что поданы к Задемидченко, "крайне редки", считает их адвокат Эдуард Логунов.

"Судебная практика по таким искам противоречива. Единственное, чего мы боимся - это лоббирования интересов бизнеса... Опубликованный в Интернете ролик называется... там стоит знак вопроса. Ничего мы там не утверждаем, это наше субъективное мнение. Согласно Конституции РФ, каждый человек может высказать свое мнение, статья о свободе слова из Конституции никуда не ушла. Это иск на ровном месте. Я понимаю это как акт устрашения, чтобы дальше мы не шли в своих требованиях. Я не вижу никаких правовых оснований для удовлетворения иска. Я пытался выйти на руководство... [холдинга] и договориться, но не получилось", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, предложенная супругам Задемидченко сумма выкупа за земельный участок недостаточна, чтобы приобрести другой дом в поселке. "Цены на недвижимость там выше. Мы собираемся подать в суд иск по поводу того, что за счет постройки объекта недвижимости цена дома моих доверителей резко упала, этот дом сейчас не интересен абсолютно никому", - отметил адвокат.

Холдинг считает претензии пенсионеров необоснованными

27 июля начальник отдела информации и PR агрохолдинга Елена Нечипоренко в ответе на запрос "Кавказского узла" сообщила, что здание конторы построено на своем участке на основании разрешения на строительство, которое выдала администрация Городищенского района. Она уточнила, что ранее на этом месте располагалось старое здание конторы.

По ее словам, 5 июня при проведении ремонтных работ была обнаружена и демонтирована незаконная врезка в водопровод, а 6 июня в Youtube было размещено видеоинтервью, из которого следовало, что врезку осуществил Иван Задемидченко.

Согласно ответу, холдинг не осуществлял техническое присоединение домовладения Задемидченко, договор транспортировки холодной воды, договор холодного и технического водоснабжения с собственником домовладения не заключался, коммерческий учет потребления воды не производился.

"Подъездные пути к гаражу не ограничены, и более того в настоящее время к нему проложено бетонное покрытие, - указала Нечипоренко. - Претензии Задемидченко И.А. к компании являются необоснованными. После публикации видео с указанными в нем сведениями, которые являются заведомо ложными, не соответствуют действительности, порочат деловую репутацию... наносят ущерб взаимоотношениям с партнерами и контрагентами, поскольку создают у них ложное представление о недобросовестности организации, о допущениях нарушений законодательства, был подан иск о защите деловой репутации".

Юрист оценил перспективы исков холдинга к Задемидченко

Гендиректор юридической компании Avim Иван Иванов рассказал "Кавказскому узлу", что в его практике были случаи, когда крупные компании проигрывали иски о защите деловой репутации.

"Недавно у нас был спор о защите деловой репутации, компания предъявляла иск о причиненном вреде репутации в размере нескольких миллионов, заявляя, что сведения в публикации одного из СМИ недостоверны. Мы представили доказательства достоверности сведений, и компания проиграла иск. Аналогичный иск предъявлялся одним из депутатов к СМИ, в итоге со стороны депутата поступило предложение заключить мировое соглашение. Основные моменты, которые предстоит доказывать в рамках данной категории дел - именно недостоверность информации и то, что информация порочит деловую репутацию. Доказать, что граждане, которые защищают свою недвижимость, причиняют ущерб деловой репутации компании, в данной ситуации, мне кажется, будет сложно, если факт, что был загорожен проезд, имеет место. Является ли разборка с земельным спором вопросом, который причиняет ущерб деловой репутации, на мой взгляд, это прерогатива суда", - сказал юрист.