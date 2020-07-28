Два новых случая COVID-19 выявлены в Абхазии

28 июля 2020, 03:52

Общее число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 57.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией, сделав исключение для военных, дипломатов и дальнобойщиков. 21 июля, как и неделей ранее, власти Абхазии оставили границу с Россией закрытой еще на неделю, на этот раз до 28 июля. 25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но предъявила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии.

Число заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии достигло 55 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса на 12.50 мск 27 июля. 37 человек выздоровело, двое умерло. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

27 июля в Абхазии выявлены еще два случая заражения коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

По данным штаба, 70 человек прошли за сутки тестирование на COVID-19, диагноз подтвердился у двоих из них.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Абхазии достигло 57. В настоящее время восемь пациентов проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице, еще семеро находятся на самоизоляции дома, сообщает "Спутник-Абхазия".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".