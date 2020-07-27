Абитуриенты на акции в Ереване выступили против новых правил поступления в вузы

27 июля 2020, 18:41

Новые правила поступления в вузы Армении не позволили пройти абитуриентам, которые набрали высокие балы на вступительных экзаменах, заявили участники акции в Ереване. Двое участников акции были задержаны, но затем отпущены из полиции.

Акция прошла сегодня перед зданием министерства образования, науки, культуры и спорта. Ее участники вышли с плакатами: "Голос требовательного абитуриента", "Не знаком с порядком", "Вы услышите голос молодежи", "Справедливый абитуриент". Они выступили с требованием зачислить их в вузы, куда они подавали документы.

Такая ситуация, по словам участников акции, сложилась из-за новых правил приема в вузы. Протестующие также потребовали встречи с министром Араиком Арутюняном. Они заявили, что набрали высокие баллы на экзаменах, но вместо них в вузы прошли те, кто получил меньшие баллы. К протестующим вышел представитель министерства и предложил встретиться не с министром, а с его заместителем Гришей Тамразяном, на что получил отказ, следует из трансляции на сайте News.am.

223 абитуриента с высокими оценками не смогли пройти в вузы

В связи с коронавирусной пандемией и режимом ЧП в Армении в апреле по инициативе Минобразования правительство решило, что в этом году ЕГЭ можно сдать по одному предмету по одной специальности. Согласно новому порядку, абитуриент может выбрать до двух специальностей из списка бесплатного обучения и до восьми - платного, если для всех предусмотрен тот же предмет.

После того как были приняты новые правила приема в вузы, министр образования Араик Арутюнян в прямом эфире на своей странице в Facebook подчеркнул важность выбора одной специальности, которая будет указана в заявке как основная. По его словам, абитуриенты не будут иметь равные права поступления по той специальности, которую основной выбрали другие, и, независимо от результатов экзамена, они примут участие в конкурсе, когда останутся вакантные места после поступления тех, кто отметил специальность как основную, и всех, набравших положительные оценки. "Приоритет отдается профессиональной ориентации претендентов, а не баллам", - говорится в сообщении Арутюняна, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

В результате такого решения выпускники школ, получившие высокие баллы на экзаменах, не поступили в вузы, в то время когда в университеты поступили те, кто набрал сравнительно низкие баллы, указали участники акции.

По данным Центра оценки и тестирования, 26 июля завершился конкурс на вакантные места в вузах. В общей сложности в 2020 году на участие в ЕГЭ подали заявки 11 979 абитуриентов, но участвовали 11 648. Из них положительные оценки получили 9 372 абитуриента, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора Центра Каро Насибян.

Число абитуриентов, получивших положительные оценки, но не поступивших в вузы, составило 223. Все они имеют возможность в сентябре, сохраняя свои баллы, представить заявки на поступление в вуз на заочные отделения, сообщили в Центре.

"Не поступившие на "международные отношения" абитуриенты раньше занимали места на юридическом факультете, а не поступившие на "востоковедение" - на "историческом". В итоге получается, что ни один студент не на своем месте", - сказал сотрудник Центра, добавив при этом, что новый подход "более логичен".

Отметим, что на сайте Dimord.am размещено видео для абитуриентов с подробностями заполнения формы электронной заявки для поступления в вуз. В восьмиминутном ролике отмечается, что после ознакомления с правилами поступления в вуз, абитуриент должен нажать на кнопку "знаком с правилами". О новых правилах поступления в вузы указано в пункте 58 на 14-й странице Общих положений "Правил поступления в государственные и частные вузы".

Адвокат назвал решение правительства необоснованным

Родитель одного из абитуриентов в прямом эфире News.am отметил, что "нарушилось право абитуриента на образование". По его словам, о новых правилах поступления в вуз абитуриенты не были уведомлены. "Абитуриенты не получили никакого документа ни по почте, ни на электронный адрес, а прямой эфир министра на Facebook не является официальным уведомлением, поскольку не каждый абитуриент следит за страницей Арутюняна", - заявил он.

Мужчина отметил, что абитуриенты и их родители требуют, чтобы на факультетах были открыты новые места, чтобы дети, получившие высокие баллы, стали студентами.

Участники протеста начали сидячий пикет на перекрестке улиц Вазгена Саргсяна и Хоренаци близ здания министерства, скандируя: "Араик, уходи!". Однако полицейские вытеснили их с проезжей части улицы.

Двое участников акции были задержаны и доставлены в полицейский участок по статье 182 КоАП Армении (нарушение правил правового режима ЧП), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Участники акции, скандируя "Мы победим!", "Хотим учиться!", направились к полицейскому участку, куда были доставлены активисты. Позже задержанных отпустили. Один из них, Ованнес Арутюнян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не подписал составленный полицией протокол, поскольку не согласен с его содержанием.

"Я вообще стоял на тротуаре, когда абитуриенты перекрывали улицу. А вмешался в действия полицейских только тогда, когда они начали таскать несовершеннолетних девочек", - заявил Арутюнян.

Адвокат Александр Кочубаев подчеркнул "незаконность административного задержания" Ованнеса Арутюняна и Масиса Бабаяна. По его словам, "Масиса Бабаяна задержали за неподчинение законному требованию полицейских". "Его с тротуара задержали, а требование полицейских было - освободить проезжую часть улицы", - заметил адвокат.

Он отметил, что ждет дальнейших действий полиции. "Есть два варианта: либо полиция обратится в административный суд, а мы будем защищаться, либо мы сами обратимся в суд, чтобы действия полиции были признаны незаконными", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кочубаев также заявил, что активисты намерены обратиться в суд, чтобы обжаловать решение правительства по правилам поступления в вузы, "которое противоречит закону". По его словам, новое решение вступило в силу тогда, когда еще старое не утратило свою силу.

Адвокат добавил, что на сегодняшний день он получил более ста доверенностей от абитуриентов, но ожидает еще абитуриентов из районов, которые пока не успели обратиться.

"Пока не решили, в административный суд обращаемся или сразу в Конституционный и ЕСПЧ. В любом случае в жалобе будет требование о сохранении статуса-кво. Решение должно быть принято такое, чтобы абитуриентов зачислили в вузы", - заключил адвокат.

Абитуриенты заявили об отсутствии информации о новых правилах поступления в вузы

Среди выбывших из конкурса на поступление в вузы - золотая медалистка из села Бердаван Тавушской области Армении. Она сообщила, что набрала на ЕГЭ 18,75 балла по предмету "история", но не поступила ни по одной из указанных ею специальностей.

"Я выбыла из конкурса на юридический факультет, который указала первой строкой, а на других специальностях вакантных мест не было", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что она единственная медалистка в ее классе, но все остальные ее одноклассники поступили в вуз, кроме нее.

Выпускница сельской школы Коти Тавушской области также не поступила ни в один вуз. По ее словам, она сдала экзамен по английскому языку и получила 14 баллов. Второй строчкой после романо-германского факультета ЕГУ она указала в заявке еще шесть специальностей, но не прошла ни на одну. "Это результат отсутствия информации, и таких, как я, много. Мы не знали о новом порядке поступления в вуз, об этом не знали и те, кто поступил", - отметила абитуриентка.

Она добавила, что в размещенном на сайте Dimord.am видео не говорится о новых правилах.

Выпускница одной из школ Еревана сдала историю, получив 17,5 балла, и также не поступила в вуз. В первой строке заявки она указала юридический факультет, а далее "международные отношения", "общественное управление", "политология". "По этим специальностям поступили абитуриенты с 13,25 или 9,75 балла, а мои 17,5 балла не приняли участие в конкурсе", - отметила Степанян, добавив, что, если бы она знала о новых правилах, она бы "не пошла на риск, а подала бы заявку на ту специальность, куда бы точно прошла".

Участники акции сегодня решили разойтись, но заявили, что они" будут последовательны в своих требованиях".

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