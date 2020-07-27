С 20 по 26 июля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты не менее четырех человек

27 июля 2020, 14:59

За неделю с 20 по 26 июля 2020 года жертвами конфликта на Северном Кавказе стали четверо предполагаемых участников вооруженного подполья в Кабардино-Балкарии. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", утром 22 июля сотрудники ФСБ и Центра "Э" МВД обнаружили в лесном массиве неподалеку от селения Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарии оборудованный для длительного пребывания лагерь и четырех вооруженных людей. По данным силовиков, эти люди оказали сопротивление при попытке задержания и были убиты ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов при этом не пострадали.

На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы, а по месту проживания убитых, в Нальчике - самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи. ФСБ заявила, что все четверо убитых - члены запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Продолжаются проверки у мечети в Махачкале

В пятницу, 24 июля силовики провели очередной рейд у махачкалинской мечети "Тангим". После пятничной молитвы силовики останавливали водителей, отъезжающих от мечети, и проверяли документы. Для проверки выбирали тех, кто носит бороду. В рейде участвовали десятки силовиков, они установили три мобильных поста.

Отметим, что приведенные данные о числе жертв могут быть неполными, поскольку не все сведения правоохранительных органов и силовых структур попадают в сводки новостей. Не всегда есть возможность проверить, насколько заявления правоохранителей соответствуют действительности, а о некоторых событиях становится известно уже по истечении периода, отраженного в подборке.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".