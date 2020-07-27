Граница Южной Осетии и Грузии. Фото REUTERS/David Mdzinarishvili

27 июля 2020, 07:58

Грузинский сельчанин освобожден после задержания на границе

Житель села Меджврисхеви Малхаз Лежава, задержанный на границе с Южной Осетией, освобожден и помещен в карантин на территории Грузии, сообщила 26 июля Служба госбезопасности.

Силовики задержали Малхаза Лежаву 25 июля на границе Грузии и Южной Осетии, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"Была проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза и задействована горячая линия", в результате Лежаву освободили  в тот же день, привело 26 июля сообщение ведомства Interpressnews.

После возвращения в Грузию он был помещен в карантин, информировал со ссылкой на службу госбезопасности Общественный вещатель Грузии на свое сайте.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Комментариев относительно задержания Лежавы на странице Комитета Госбезопасности Южной Осетии в Facebook по состоянию на 07.50 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также сообщал, что раненый южноосетинскими пограничниками гражданин Грузии Заза Гахеладзе, освобождения которого требовали активисты, 26 июля был переведен из больницы в изолятор временного содержания. Жители приграничных сел переезжают в другие регионы, чтобы избежать похищений, рассказали односельчане Гахеладзе.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Выставка привлекла внимание к задержаниям жителей приграничных сел Грузии", "Южная Осетия обвинила Грузию в порче пограничных знаков", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии".

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