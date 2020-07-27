Сто человек совершили восхождение на высочайшую вершину Дагестана

27 июля 2020, 02:02

В Дагестане восхождением на гору Базардюзю завершился фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020". Туристический форум состоялся несмотря на ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", возле села Куруш Докузпаринского района Дагестана 20 июля открылся фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020", участие в котором приняли около 100 альпинистов из разных субъектов России. При этом министерство туризма республики сообщило, что официального разрешения на деятельность предприятий сферы туризма нет. Кроме того, на неопределенный срок из-за коронавируса перенесены два крупных мероприятия - III международный фестиваль гастрономического туризма "VISIT DAGESTAN 2020" и международный этнокультурный фестиваль "Дагестан на перекрестке Великого Шелкового пути".

В окрестностях села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана завершился шестой фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020". Участие в нем приняли свыше 20 команд из Москвы, Краснодара, Астрахани и других регионов России, а также несколько местных команд. В программе фестиваля проводились классификационные соревнования по альпинизму, восхождения различной категории сложности, трекинговые маршруты, скалолазание, горный бег и другие. Участие в фестивале приняли более 150 альпинистов и горных туристов, пишет ТАСС.

Завершающим мероприятием фестиваля стало двухдневное восхождение на высочайшую вершину Дагестана и самую южную точку России гору Базардюзю, высота которой составляет 4466 метров. Участие в восхождении приняли около 100 человек в составе 14 команд. Они водрузили на вершину знамя Победы, информирует "Ёлдаш".

Отметим, что 26 июля в Дагестане умерли трое пациентов с коронавирусом, общее число умерших зараженных достигло 439. В республике выявлен за сутки 41 случай заражения, общее число инфицированных составило 9062.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".