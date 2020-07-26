Суд утвердил приговор замглавы Новочеркасска по делу о взятке

Ростовский областной суд оставил в силе приговор заместителю главы Новочеркасска Сергею Басакевичу, осужденному на 7,5 года колонии за получение крупной взятки от подрядчика.

Как писал "Кавказский узел", что 22 января 2019 года первый заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Басакевич был задержан в служебном кабинете при получении взятки в 1 миллион рублей за содействие и покровительство в принятии работ по ремонту трамвайных путей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере". Прокуратуре удалось добиться его увольнения с должности в связи с утратой доверия.

Новочеркасский городской суд приговорил Сергея Басакевича к семи годам и шести месяцам в колонии строгого режима и лишил права занимать определенные должности на три года, сообщила 3 марта прокуратура Ростовской области на своем сайте.

Суд установил, что Басакевич в должности первого заместителя главы администрации Новочеркасска получил от подрядчика взятку в размере одного миллиона рублей за покровительство при получении муниципального контракта по ремонту трамвайных путей. Его дело расследовалось по статье о получении должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), отмечает ведомство.