Археологи сообщили о проблемах с финансированием раскопок в городе Тигранакерте

26 июля 2020, 12:17

Работы в городе Тигранакерт ведутся уже несколько недель, однако Министерство образования, науки и культуры Нагорного Карабаха в этому году задержало финансирование раскопок, сообщил руководитель группы археологов Гамлет Петросян.

Как писал "Кавказский узел", Арцахская экспедиция Института археологии и этнографии Академии наук Армении в 2005 году в результате разведывательных работ обнаружила город Тигранакерт, основанный в Нагорном Карабахе армянским царем Тиграном II Великим (95-55 гг. до н.э.). В том же году начались археологические изыскания на территории и в окрестностях города, которые продолжаются по сей день. Найденный археологами город является одним из четырех городов, основанных Тиграном Великим в разных частях Армянского нагорья, названных его именем.

В 2009 году была создана государственная некоммерческая организация "Тигранакертский заповедник", а в 2010 году был открыт музей Тигранакерта, где собраны все находки, обнаруженные в ходе раскопок. В октябре 2019 года в историко-культурном заповеднике Тигранакерт состоялась первая в Нагорном Карабахе выставка ковров "Игры драконов", на которой были представлены 130 ковров, выполненных местными мастерами по традиционным армянским технологиям.

Раскопки в Тигранакерте проводятся с 2005 года каждое лето, в этом году они начались с 6 июля и продлятся 55 дней, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Госслужы по охране исторической среды при Министерстве образования, науки и культуры Нагорного Карабаха. К работам привлечены около девяти научных работников и 30 наемных рабочих – жители близлежащих сел, пояснил он.

Раскопки «имеют международное значение», Тигранакерт "является самым значимым античным памятником в регионе, и представляет образ очень мощного города", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель группы археологической экспедиции в Тигранакерте, заведующий кафедрой культурологии исторического факультета ЕГУ Гамлет Петросян.

По его словам, при раскопках в Тигранакерте была обнаружена крепостная стена, в регионе до этого не находили сооружений с подобной планировкой. Кроме того, на территории раннехристианской площади были найдены две церкви, гробницы и двор с надгробными плитами со времен раннехристианского периода. Археологи также нашли предметы гончарного производства - полноценные сосуды для воды, карасы (большие глиняные сосуды), кринки различного типа, разнообразные изделия из цветных глин, образцы полированной керамики, изделия из железа и стекла, рассказал Петросян.

«Археологические раскопки подтверждают, что Тигранакерт был крупным эллинистическим городом, важным торговым узлом региона, а обнаруженные в нем элементы парфянской культуры подчеркивают его мультицивилизационное значение», - сказал он.

Как и в прошлые годы, работы в Тигранакерте ведутся на деньги правительства Нагорного Карабаха, однако в этот раз с финансированием возникли проблемы, сказал Петросян.

«В этом году из бюджета на раскопки в Тигранакерте выделено 18 миллион драмов (более 37 тысяч долларов). Правительство республики объяснила задержку финансирования тем, что велась структурные изменения ведомств. Обещали в скором времени все проблемы решить. А пока ведение раскопок, проживание, обустройство и бытовые вопросы членов экспедиции и рабочих оплачиваются мной. Были проблемы с кондиционерами и питьевой водой в домиках, предназначенных для членов экспедиции, но эти проблемы мне удалось за свой счет. Однако зарплаты остаются невыплаченными», - сказал Петросян.

Он рассказал, что по указу нового президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна сфера культуры, куда входит отдел по охране исторической среды, был отнесен в ведение Министерства образования и науки.

«Учитывая угрозу коронавируса, работы организованы так, чтоб на одном месте не было скопление людей - работники распределены на разных участках. Также все члены экспедиции и наемные работники ежедневно перед тем, как приступить к работам, обязательно проходят измерение температуры, получают маски и другие необходимые средства гигиены», - рассказал Петросян.

Ранее рассматривался вопрос о том, чтобы отложить из-за коронавируса и структурных изменений в ведомстве культуры раскопки в Тигранакерте, однако потом решили, что необходимо придерживается графика, сказал он.

Число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе к 25 июля возросло до 203. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднетяжелом, сообщили в Минздраве. С этого же дня въезд в общину Айгестан в Аскеранском районе и выезд из нее были запрещены в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Тигранакерт - это наше национальное культурно-историческое достояние, которое всегда остается в приоритете. Поэтому я посчитал, что нельзя откладывать раскопки... Старинный город хранит в себе еще много научных сюрпризов. А при соблюдением всех норм гигиены, и установленных комендантом правил, проводить работы возможно», - считает Петросян.

Участник археологический экспедиции Нждей Еранян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что найденные строения крепостной стены хорошо сохранились. Они станут хорошим материалом для изучения, отметил он.

Руководитель раскопок в античном квартале Инесса Карапетян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что при раскопках в Тигранакерте были обнаружены несколько культурных слоев, начиная с I века до нашей эры до позднего античного периода.

«Экспедиция Тигранакерта изъявила желание продолжить раскопки в этом году, потому было принято решение продолжить работы, придерживаясь всех установленных норм гигиены», - сказала начальник Госслужбы по охране исторической среды при Министерстве образования, науки и культуры Нагорного Карабаха Армине Айрапетян. Вопросы с задержкой финансирования раскопок в Тигранакерте уже решаются. В Нагорном Карабахе ежегодно проводятся несколько крупных раскопок, и «только Тигранакерт финансируется правительством Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), остальные раскопки ведутся на деньги благотворителей».

«Сейчас идут раскопки в Тигранакерте и в селе Сос Мартуниского района – там обнаружены строения раннего средневековья. В начале августа начнутся раскопки в пещере села Карин-так Шушинского района. Пример Тигранакерта показал, что в условиях пандемии, при строгом соблюдении всех норм гигиены и защиты подобные мероприятия возможно проводить, не отводя от графика», - отметила Айрапетян.