Общее число случаев заражения COVID-19 в Абхазии возросло до 55

26 июля 2020, 05:54

Сразу семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Абхазии за сутки.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля в Абхазии зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее были выявлены еще пять заболевших. Общее число инфицированных в Абхазии по данным на первую половину дня 25 июля составило 48.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Абхазии, опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

25 июля семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Абхазии. Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом достигло 55, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В Абхазии выздоровели в общей сложности 37 человек, одна женщина в возрасте 95 лет умерла. За сутки тестирование на коронавирус было проведено у 115 граждан.

Напомним, что 8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией для всех въезжающих, за исключением военных, дипломатов и дальнобойщиков. 21 июля закрытие границы было продлено до 28 июля. Местные жители, работающие в сфере туризма, пожаловались, что из-за закрытия границы они оказались на грани выживания.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что вопрос о поэтапном открытии границы между Россией и Абхазией будет обсуждаться на заседании оперативного штаба в Москве 28 июля. Для принятия соответствующего решения в Абхазию 23 июля прибыла делегация представителей министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора. По словам Хишбы, их отчет ляжет в основу принятия решения об открытии границы, информирует "Спутник-Абхазия".