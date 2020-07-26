Отец убитого юноши обвинил Окруашвили в фальсификации дела

26 июля 2020, 04:02

Отец убитого полицейским 19-летнего Буты Робакидзе заявил о вине лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили в фальсификации дела. Доказательств вины Окруашвили в этих обвинениях нет, заявил в ответ адвокат Мамука Чабашвили.

Как писал "Кавказский узел", в январе лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили был обвинен в злоупотреблении полномочиями для сокрытия обстоятельств гибели 19-летнего Буты Робакидзе в ноябре 2004 года. Соратники Окруашвили обвинили власти Грузии в фальсификации дела. 18 июля Окруашвили получил извещение о вызове в суд по делу об убийстве Робакидзе.

19-летний Амиран Робакидзе был застрелен полицейским в ночь на 24 ноября 2004 года в центре Тбилиси после того, как патруль остановил машину для обыска молодых людей, показавшимися подозрительными. Позднее было доказано, что это дело сфабриковано, а полицейский признался в том, что убил безоружного человека "случайно, по неосторожности". В итоге стрелявшего осудили на четыре года лишения свободы "за неосторожное обращение с оружием". После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" главная прокуратура возобновила расследование дела. 19 декабря пятеро обвиняемых по делу об убийстве Робакидзе, бывшие сотрудники МВД Грузии, были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями. Четверо из них были приговорены к лишению свободы, один получил условный срок и штраф.

25 июля в суде по делу Ираклия Окруашвили был допрошен Сосо Робакидзе - отец убитого Буты Робакидзе, передает присутствовавший перед зданием суда корреспондент "Кавказского узла".

Перед тем, как войти в здание городского суда, Сосо Робакидзе заявил собравшимся журналистам, что обвиняет в смерти сына не только осужденных сотрудников полиции, но и всю систему прежней власти. По его словам, скоро вина Окруашвили будет доказана.

"Я не пожалею Окруашвили, и он понесет такое наказание, какое должен понести", - заявил Робакидзе.

По словам адвоката Мамуки Чабашвили, защищающего Ираклия Окруашвили, показания, которые дал Сосо Робакидзе, не доказывают вину его подзащитного.

"Это был формальный опрос, поскольку Робакидзе является официально пострадавшей стороной. Он дал показания о себе, о сыне, как узнал о его смерти и что ему известно о ходе расследования", - рассказал Чабашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у прокуратуры на сегодняшний день нет доказательств вины Окруашвили. Адвокат отметил, что обвинение ссылается на показания осужденных сотрудников полиции Гурама Донадзе и Зураба Микадзе, однако они не говорили о том, что Окруашвили давал указание сфальсифицировать данные об убийстве Робакидзе.

"По показаниям Донадзе, ему позвонил Окруашвили и дал указания переговорить сначала с Микадзе, и уже после этого давать интервью. А Микадзе дал показания, что он сам позвонил Ираклию Окруашвили, и тот сказал, что знает о произошедшем. По словам Донадзе, Окруашвили сказал: "Скажите, что была перестрелка между полицейскими и преступниками", и это якобы Донадзе принял за указание подбросить оружие", - отметил адвокат.

Он также сообщил, что заседание суда состоялось без Окруашвили, который, так как в отношении него не избрана никакая мера пресечения, имеет право не приходить в суд, если не предполагается дача им показаний. Следующее заседание суда назначено на 16 сентября 2020 года.