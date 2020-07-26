Конфликт между кистинцами и кахетинцами перерос в массовую драку

26 июля 2020, 02:04

Конфликт произошел между проживающими в селе Дуиси кистинцами и кахетинцами из села Матани. В ходе инцидента пострадал Анзор Мачаликашвили - дядя убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента. В феврале правозащитники указали на провалы в расследовании убийства Мачаликашвили.

Малхаз Мачаликашвили, отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, рассказал по телефону 25 июля корреспонденту "Кавказского узла", что 24 июля было совершено нападение на его брата Анзора.

«Произошло нападение на моего брата. Я расцениваю это как последовательное преследование моей семьи. Власти пытаются не допустить дальнейшего расследования убийства моего сына, поэтому давят то на брата, то на племянника. Но мы не собираемся разжигать межэтническое противостояние, поэтому не будем привлекать к ответственности тех жителей Дуиси, которые по своему незнанию выполняют заказ властей», - заявил Мачаликашвили.

Между этническими кистинцами и местными кахетинцами 23 июля произошел конфликт, начавшийся с того, что один из жителей села Матани сбил курицу в кистинском селе Дуиси. После этого группа молодых людей попыталась привлечь его к ответу, произошла драка, из-за чего несколько жителей Матани получили ранения, передает "Мтавари архи".

Кистинцы (кистины) — потомки чеченцев (кистинское общество) и ингушей, переселившихся в 1830-х и 1870-х годах в Панкисское ущелье в верховьях реки Алазани на северо-востоке Грузии, говорится в статье в разделе "Энциклопедия" на "Кавказском узле".

На следующий день, 24 июля жители Матани заблокировали проезд к Панкисскому ущелью и не пускали кистинцев ни на выезд, ни на въезд. Противостояние продолжалось до тех, пока к блокирующим проезд не подъехали старейшины кистинцев, которые смогли урегулировать ситуацию.

Анзор Мачаликашвили рассказал в эфире "Мтавари архи", что он возвращался из Тбилиси в первой половине дня.

"Меня остановили и спросили, кистинец ли я. Я ответил, что да, кистинец. Тогда меня ударили по голове. Я попытался выйти из автомобиля, но мою дверь заблокировали. Я спросил: "За что вы меня бьете?" – и меня ударили еще раз. Но прибежали знакомые ребята, которые сказали: "Это брат Малхаза, за что вы его бьете?" - рассказал Мачаликашвили.

Данных о возбуждении уголовного или административного дела по факту нападению на Мачаликашвили пока нет. По словам Малхаза Мачаликашвили, его брата никто не вызывал для дачи показаний.

"Общественная организация Панкиси" призвало стороны конфликта прекратить противостояние.

«Общественная организация Панкиси считает, что противостояние между грузинами и кистинцами, проживающими в соседних деревнях одного муниципалитета, вызвано отчуждением между народами, неправильной политикой правительства, безразличием к таким действиям и бездействием правоохранительных органов», - говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте радио Radioway.

По данным радиостанции, данное противостояние не является первым между жителями Дуиси и Матани, но ранее в дело обычно вмешивались власти, которые на этот раз самоустранились.