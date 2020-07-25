Коронавирус не стал помехой для акций поддержки Кадырова из-за санкций

25 июля 2020, 17:55

После заявления Рамзана Кадырова об ужесточении контроля за соблюдением санитарных норм чиновники пригрозили штрафами предпринимателям во время проверок в магазинах, кафе и на рынках. При этом в республике проходят акции поддержки главы региона, на которых не всегда соблюдаются введенные властями ограничения.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Кадырова. Политологи усомнились, что санкции США в отношении Кадырова эффективны.

К 25 июля в Чечне выявлено 1985 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 за последние сутки. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в республике составляет 31. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Чиновники грозят предпринимателям и проводят акции в поддержку Кадырова

О том, что в городах и районах Чечни проходят акции протеста из-за санкций США в адрес Рамзана Кадырова и членов его семьи, сообщила ЧГТРК «Грозный» на странице в Instagram.

«Свое недовольство необоснованными действиями Госдепа выразили жители Аргуна, Гудермеса и Шатойского района. Граждане считают, что санкции Соединенных Штатов являются очередной попыткой дискредитировать политическую обстановку в Чеченской Республике. Однако они уверены, что авторитет главы региона непоколебим. С такой же позицией выступили в Росгвардии по ЧР, "Чеченэнерго" и министерстве ЧР по делам молодежи», - говорится в сообщении, которое приводится к одному из видео, опубликованных в соцсети сегодня.

На видео запечатлены названные акции. Участниками каждой из этих акций, судя по видео, стали несколько десятков человек. Примечательно, что акции в Аргуне и Гудермесе проходят на улице, участники держат транспаранты и листки бумаги с надписями «#МысемьяКРА», на их лицах имеются маски, а сами они находятся на некотором расстоянии друг от друга. При этом акция в Шатойском районе проходит в виде собрания в актовом зале, ее участники в масках, но сидят, не соблюдая социальной дистанции. На кадрах видео с акции в селе Аллерой многие участники также без масок. Сюжеты об акциях поддержки Кадырова также были показаны в вечерних новостях телеканала.

При этом 24 июля работники администраций на местах и сотрудники Роспотребнадзора провели масштабные проверки торговых точек в Грозном. Сюжет об этом также размещен на странице ЧГТРК «Грозный» на странице в Instagram.

«Сотрудники надзорной службы проверяют магазины, торговые точки, салоны красоты и другие места массового скопления людей. Такие рейды на этот раз прошли во всех четырех районах столицы республики. Специалисты напоминают предпринимателям и гражданам, что несмотря на положительные результаты в борьбе с COVID-19 в ЧР, угроза заражения все еще есть, поэтому всем необходимо ответственно соблюдать правила профилактики опасной инфекции. Такая работа проходит по всему региону», - сказано в сообщении к сюжету, который был показан и в вечерних новостях 24 июля. За 17 часов этот пост собрал 61732 просмотра и 90 комментариев.

Большинство предпринимателей не соблюдают предписания Роспотребнадзора, сообщила руководитель регионального управления ведомства Рита Термулаева на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в тот же день. По ее словам, сотрудники ее ведомства провели уже более 830 мониторинговых мероприятий с момента снятия ограничений на первом этапе.

«Проверены организации и предприятия общественного питания и торговли, выявлено, что в большинстве случаев не соблюдаются предписания Роспотребнадзора», — отметила Рита Термулаева, слова которой приводятся на сайте ЧГТРК «Грозный».

О том, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением санитарных норм в регионе, Рамзан Кадыров заявил еще 23 июля на совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава Чечни рассказал, что накануне прогулялся по городу и не увидел ни одного человека в маске.

«Никто не носит маски, никто не соблюдает социальную дистанцию, даже на рынках люди не носят перчатки. А болезнь тем временем существует. Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет. Мы должны помнить, что болезнь существует. Поэтому нужно ужесточить контроль над соблюдением санитарных норм», - сказал Кадыров. Вместе с тем он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам обстановка в Чечне остается стабильной, говорится в сюжете ЧГТРК «Грозный», также размещенном на странице телеканала в Instagram.

22 июня в Чечне был полностью отменен пропускной режим и запрет на использование личных автомобилей. Кроме того, все госучреждения перешли на обычный режим работы, возобновилась работа заведений общепита на открытых площадках, спортивных и туристических объектов. Вместе с тем в республике был сохранен контроль на границах, а 14 июля стало известно, что въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса.

Жители Чечни и пользователи Instagram удивлены жесткими требованиями проверяющих

Многие предприниматели посетовали на то, что не понимают, как выполнять требования, озвученные чиновниками во время рейдов по рынкам и магазинам.

«К нам пришли с Роспотребнадзора с проверкой. Как положено, у нас на входе висит табличка, чтобы без масок не водили, но люди это игнорируют. Теперь предупредили, что если будем принимать покупателей без масок, то оштрафуют на 300 тысяч рублей. Еще пришлось дать расписку в том, что ознакомлена с требованиями соблюдать установленные правила», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» предприниматель Хеда, у которой магазин расположен в Ленинском районе Грозного.

«Я понимаю, когда в магазин и ларек запрещают пускать людей без масок, но как требовать быть в маске человека, который пришел перекусить в кафе? Зачем ему маска, как он в ней кушать будет? Мы всего несколько недель как открылись, не работали с марта, не успели даже вернуться к нормальной работе, а нам снова ограничения вводят. Если клиенты не будут соблюдать масочный режим, то спрашивать собираются с нас», – заявила корреспонденту «Кавказского узла» работница одного из кафе на грозненском рынке «Беркат» Лиза.

«Комиссия приходила с проверкой, говорят, что все посетители должны быть в масках, нужно иметь перчатки, антисептик, запас масок. Это ведь денег стоит. Я всего три недели как снова начала работать, клиентов пока мало - едва за аренду хватило рассчитаться и немного себе осталось. Теперь опять эти ограничения, а если какое нарушение найдут, грозят закрыть. Я даже не знаю, как мне быть в данной ситуации», - поделилась с корреспондентом «Кавказского узла» своими проблемами парикмахер Зара.

Комментаторы новости о проверках задаются теми же вопросами. Некоторые из них призывают земляков к выполнению всех требований чиновников. Среди комментариев есть и удивление в связи с жесткими требованием к предпринимателям тогда, как в республике без ограничений проходят акции протеста из-за санкций.

«Вот эти магазины работали в тяжёлое для нас время. Рискуя своим здоровьем, они каждый день работали. Давайте будем уважать их труд. С завтрашнего дня я без маски в магазин не зайду. Я понимаю, жара, тяжело носить маски, но давайте не будем людям создавать проблемы», - пишет timur_777095.

«А как с маской кушать в кафе?» - спрашивает amishkin777.

«Лучше общественный транспорт контролируйте. Сажают пассажиров друг на друга. Забит как консервная банка бывает», - указывает millenadi__80.

«Раздайте маски бесплатно везде у входа, чтоб взяли и надели», - советует black_star__leila_.

«Собираться можно для демонстрации протеста из-за санкций, а всех предпринимателей потом кошмарить за то, что они что-то не соблюдают. Бедный бизнес, когда уже начнут с уважением относиться к тем, кто чем-то сам занят. Бревно в своём глазу не замечают, а соломинку в чужом всегда пытаются найти», - отмечает smoketasmaniandevil.

Власти Чечни 21 июля инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Педагоги рассказали "Кавказскому узлу", что школьных учителей в Чечне по распоряжению высокопоставленного чиновника принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы республики, попавшего под новые санкции Госдепа США.

Напомним, на экстренном совещании председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий Салах Межиев объявил Госдеп "террористической организацией №1". Пользователи соцсети и жители Чечни высмеяли заявление богослова и обвинили власти республики в попытке прикрыться народом.

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