Дело о махинациях с пособиями по безработице в Кабардино-Балкарии дошло до суда

24 июля 2020, 23:45

Глава Урванского пищекомбината, бывший замдиректора Центра занятости Черекского района и местная жительница обвинены в выплате пособий по безработице 45 фиктивным работникам. Дело передано в суд, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года депутат местного совета селения Псыгансу в Черекском районе Кабардино-Балкарии был заподозрен в крупном мошенничестве по делу о выплате пособий по безработице фиктивным работникам Урванского пищекомбината. В ноябре следователи сообщили, что по этому подозреваемым стал замдиректора Центра занятости Черекского района.

По версии следствия, депутат, который также руководил ООО "Урванский пищекомбинат", в 2016 году подготовил подложные документы о трудоустройстве жителей района, имеющих право на признание безработными. Он изготовил подложные справки о средней зарплате и внес в трудовые книжки местных жителей сведения о работе на предприятии, считают следователи. Документы были предоставлены в районный Центр занятости, который перевел деньги на счета фиктивных работников, полагает следствие.

Следствие установило, что с мая 2016 года по июль 2018 года замдиректора Центра занятости Черекского района, местная жительница и глава ООО "Урванский пищекомбинат" изготовили фиктивные документы в отношении 45 жителей района. Впоследствии их признали безработными и им было начислено пособие на сумму 1 980 000 рублей, утверждает следствие.

Глава компании, сотрудник центра занятости и местная жительница обвинены по статье о мошенничестве в крупном размере при получении выплат путем предоставления недостоверных сведений с использованием служебного положения (ч.4 ст.159.2 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемых или их представителей относительно передачи дела в суд не поступало.