Политологи сочли Путина адресатом слов Кадырова о госсекретаре США

24 июля 2020, 18:27

Слова Рамзана Кадырова о связи госсекретаря США с убийством Джорджа Флойда стоит расценивать как провокацию, одновременно глава Чечни повышает свою популярность и выражает верность Владимиру Путину, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Кадырова. Политологи усомнились, что санкции США в отношении Кадырова эффективны.

Власти Чечни 21 июля инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова.

Рамзан Кадыров озвучил версию о причастности госсекретаря США Майка Помпео к организации убийства Джорджа Флойда с целью навредить Дональду Трампу перед президентскими выборами. Сюжет с выступлением главы Чечни во время совещания с правительством республики был показан 23 июля в ночных новостях телеканала "Грозный".

Джордж Флойд - афроамериканец, убитый полицией во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Его гибель спровоцировала в разных городах США массовые акции протеста, переросшие в беспорядки, говорится в материале "Русской службы Би-Би-Си" от 1 июня 2020 года.

"Если у нас в республике кто-то совершил преступление, причем тут я? Если в Америке убили человека из-за цвета кожи, мы же не говорим Госдепу США, [госсекретарю США Майку] Помпео, что [он] в этом виноват, что [он] организовал это против Дональда Трампа, хотя у нас есть информация от украинских спецслужб, что 100 процентов это [убийство] Помпео заказал, чтобы Дональд Трамп проиграл на выборах. 100-процентная информация, переданная СБУ (Служба безопасности Украины - прим. "Кавказского узла"). Мы же об этом не говорим", - заявил Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что ранее против него уже вводили санкции, а также выразил возмущение, что вместе с ним Госдеп США "наказал" его жену и дочерей. "Просто свою предвыборную работу начали", - сказал он.

Кадыров также заявил, что отзывает свое ранее сделанное приглашение Майклу Помпео приехать в Чечню, так как госсекретарь США "не имеет права" въезжать в регион. Как объявил Кадыров, он вводит против главы Госдепа "все санкции, которые есть в республике", "Если [Помпео] мужчина, пусть приедет в Чечню. Тогда узнает есть санкции или нет", - резюмировал глава Чечни.

Рамзан Кадыров комментировал новые санкции США еще 20 июля. Вскоре после заявления Госдепа глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен с оружием в руках в оружейной комнате. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - подписал фото Кадыров.

Политологи сочли игрой на публику слова Кадырова о Помпео

Целью речи Рамзана Кадырова является привлечение внимания к себе, считает чеченский политолог Иса Магомадов. "Слова Кадырова можно расценивать только как анекдот. Мне кажется, что Кадыров таким неоригинальным способом решил выступить в роли ньюсмейкера", - сказал Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

У Кадырова нет никаких связей с украинскими спецслужбами, а заявленные им "санкции" против Помпео - "лишь игра на публику". "Никакой тонкости тут нет", - сказал Магомадов. Адресатом речи Кадырова политолог назвал Путина. "Основной выгодополучатель от шуток Кадырова живет в Кремле. Кадыров в очередной раз дает понять: "Я твой верный пехотинец, плевать я на США хотел", - считает он.

Другая точка зрения на речь Кадырова заключается в том, что это нарочитый троллинг, отметил Магомадов. "Кадыров как бы отвечает чушью на то, что ему кажется чушью, бредом - на то, что ему кажется бредом", - сказал Магомадов. Он предположил, что в написании этой речи участвовали блогеры, с которыми Рамзан Кадыров некоторое время назад проводил встречи.

В декабре 2019 года Кадыров снялся в шуточном ролике блогера Артема Калайджяна. По сюжету видео Кадыров тренирует Калайджяна перед бойцовским поединком против другого блогера Михаила Литвина, но в конечном итоге сражает соперника своего "ученика" одним взглядом. Годом ранее, в октябре 2019 года, группа блогеров, среди которых был и Калайджян, посетила Грозный и встретилась там с Кадыровым.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко также не исключает, что речь Кадырова является троллингом, но кому он адресован - не вполне понятно. "Получается, что адресата нет. Кадыров приглашает Помпео в Чечню, от чего глава Чечни выглядит странно, ведь так дела не делаются. И в чем выгода? Если только в том, чтобы показать верность Путину", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Стиль обращения Кадырова говорит о том, что он хочет выглядеть беспроигрышным, отметил Малашенко. "Если глупость совпадает с интенциями официальной идеологии, то это безопасно. Однако сегодня все посмеялись – особенно в США, но только если узнали о словах Кадырова. Чеченскому обществу на них плевать, россияне же о них вообще не узнают", - считает политолог. Он также уверен, что у Кадырова "нет и быть не может серьезных связей с СБУ (Служба безопасности Украины)".

Кадыров получает удовольствие от заочного спора с Помпео, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "После просмотра видео, на котором Кадыров вводит санкции против госсекретаря США, осталось ощущение, что чеченский глава явно получит от процесса удовольствие. Эта такая "ответка". Разумеется, в США понимают, что ни Кадыров, ни его семья в Америку не полетят, в Чечне же прекрасно понимают, что Помпео вряд ли поедет в Грозный", - сказал политолог "Кавказскому узлу".

Он также считает, что речь для Кадырова была написана сторонними, нанятыми авторами из круга молодых блогеров, однако с привлечением бывшего министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, который формирует особый имидж Кадырова.

"Умаров производит впечатление грамотного человека, который играет роль пресс-секретаря Кадырова и каждый раз обосновывает его речи, помогает в имиджевом плане. Троллинг для того, чтобы дать понять – Кадыров на одной волне с молодежью. Кадыров и сам любит такое", - отметил Рощин.

Джамбулат Умаров был министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни с 5 мая 2015 года. В феврале 2019 года вступал в продолжительные онлайн-дебаты с оппозиционным чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым. В конце июня 2020 года Умаров был переведен на должность первого замруководителя администрации главы Чечни.

Адресатами речи Рощин назвал "аудиторию Кадырова" - его приближенных, подписчиков и злопыхателей. "Так Кадыров дает понять – мы, чеченцы, крутые, даже Помпео ответим! Также Кадыров, по-видимому, рассчитывает, что его послание дойдет и до Помпео, что, скорее всего, так", - добавил он.

Новые санкции США задели Кадырова

Заявление Кадырова и организованные в его поддержку акции свидетельствует о том, что чеченские власти всерьез обеспокоены новыми санкциями Госдепа США, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

"Кадыров всем силами демонстрирует, что санкции ему нипочем, но организованные в его поддержку флешмобы, сходы граждан, заявления чиновников, вчерашнее абсурдное по сути обвинение в адрес Помпео, - все говорит об обратном", - сказал местный житель Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

Новые санкции против Кадырова, его жены и дочерей уже несколько дней остаются главной темой для обсуждения в чеченских медиа, отметила жительница Грозного Мадина. "Вся Чечня этим как бы страшно возмущена. В министерствах, ведомствах и организациях флешмобы с хэштегом "#МыСемьяКРА", муфтий осудил Госдеп США. На самом деле большинству людей до этого нет никакого дела, у них свои проблемы", - заявила она.

Муфтий Чечни Салах Межиев ранее объявил Госдеп "террористической организацией №1". "Госдепу США мы не позволим лживые высказывания в адрес нашего лидера Рамзана Ахматовича Кадырова и объявляем Госдеп США террористической организацией номер один", - заявил Межиев, чье выступление было показано в ночных новостях ЧГТРК "Грозный" 21 июля.

Видео с заявлением Кадырова было опубликовано в социальных сетях и вызвало обсуждения среди пользователей. Так, подписчики Instagram-паблика "Грозный ТВ" в основном выразили поддержку Кадырову. Пост с видео Кадырова в этом сообществе получил за 17 часов после публикации 84 173 просмотра и 449 комментариев.

"Помпео забыл свои делишки. Мы до сих пор молчали не оттого, что нам нечего было сказать про него, они явно что-то попутали", - написал eki_520, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Пусть они вообще займутся тем, что у них там происходит, там полный беспорядок у них", - написал islammamedov62. "Я уверен, что все эти санкции, все эти протесты из-за поднятия своих рейтингов!" - заявил manfusail_95.

Сотрудники силовых структур и бюджетных организаций в Чечне в июле получили указание писать хвалебные комментарии о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику. Так, школьных учителей в Чечне по распоряжению высокопоставленного чиновника принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту Рамзана Кадырова, попавшего под новые санкции Госдепа США.

В Instagram-сообществе "Чечня сегодня_95", насчитывающем 296 тысяч подписчиков, видео выступления Кадырова к 17.25 мск собрало 12 079 просмотров и 98 комментариев.

"Ну, запретили въезд ему и его семье и что? Его семья и он так часто туда ездили что ли? Или собиралась в "загнивающий запад" ехать? Что такого-то?" - недоумевает gelik_095. "Мы полностью поддерживаем Рамзана Ахматовича во всем!" - написал ruslanahmedov8. "Америка показывает свою слабость", - считает tuning.avto.222.

"Кавказский узел" сообщал, что санкции против Кадырова вводились и ранее. Минфин США внес в санкционный "список Магнитского" Рамзана Кадырова в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. В мае текущего года аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.