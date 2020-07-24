Присвоение Кадырову звания генерала удивило пользователей соцсети

24 июля 2020, 12:37

Рамзан Кадыров, которому президент России присвоил звание генерал-майора, уже больше 10 лет носит генеральское звание, поделились недоумением некоторые пользователи Instagram. Кадыров стал генералом Росгвардии, пояснил источник в этом ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора, сообщил сам глава Чечни. Это заявление прозвучало на фоне очередных санкций, объявленных 20 июля Госдепартаментом США против Кадырова. Госдеп объяснил санкции тем, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни".

В ноябре 2009 года президент России Дмитрий Медведев присвоил Рамзану Кадырову, занимавшему тогда пост президента Чеченской Республики, звание генерал-майора российской милиции. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биографическая справка о Рамзане Кадырове.

"Также глава ЧР выразил благодарность [...] главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову за принятое решение о его переводе из структуры МВД в Росгвардию", – отмечается в публикации о присвоении Кадырову генеральского звания, размещенной вечером 23 июля на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

Сообщение набрало к 12.35 мск 8,9 тысячи отметок "нравится", под ним размещено 288 комментариев. Авторы большинства из них выразили восхищение генерал-майором Кадыровым и поздравили его с этим званием.

Некоторые пользователи высказали недоумение в связи с присвоением Рамзану Кадырову звания, которое он носит больше 10 лет. "Он вроде был генералом", – заметил, в частности, gadzhimurad_04.06. "Так он же был ген. майором", – подтвердил b.a.r.s_666. "Что за [странность], он был с этим званием", – написал _arsen_.m.

"Он же вроде уже давно был генерал-майор", – удивился также sunnit12345. "Он был генералом МВД, это немного другое звание", – пояснил в ответ free_2012.

"Это такой жест поддержки из-за новых санкций? Мол, не парься, я тебе звание дам", – иронически поинтересовался che_milord.

После реформы МВД России, которая прошла в 2011-2012 годах, и переаттестации глава Чечни, который был генералом милиции, стал генералом полиции, а теперь – генералом Росгвардии, сообщил вечером 23 июля "Коммерсант".

Источник в Росгвардии предположил, что кадровое решение президента продиктовано "сугубо практическими мотивами". "Сейчас главное направление деятельности войск национальной гвардии на Северном Кавказе – борьба с терроризмом и экстремизмом. Глава Чечни также уделяет в своей работе повышенное внимание этой проблеме. Так что его переход в Росгвардию выглядит вполне логичным", – привело слова источника издание.

Напомним, в ответ на санкции Госдепа США власти Чечни 21 июля инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Школьных учителей в Чечне по распоряжению высокопоставленного чиновника принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы республики, пожаловались педагоги.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий Салах Межиев объявил Госдепартамент "террористической организацией №1". Пользователи соцсети и жители Чечни высмеяли заявление богослова и обвинили власти республики в попытке прикрыться народом.

Санкции против Кадырова вводились и ранее. Минфин США внес в санкционный "список Магнитского" Рамзана Кадырова в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. В мае текущего года аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".