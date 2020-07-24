Символика Следственного комитета . Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 июля 2020, 10:04

Две жительницы Дагестана обвинены в финансировании терроризма

Следком отчитался о передаче в суд дела двух молодых жительниц Дагестана, обвиняемых в переводе 270 тысяч рублей боевикам в Сирии.

По версии следствия, 24-летняя и 33-летняя обвиняемые в 2018 году через Интернет познакомились с находящимся в международном розыске боевиком, который в 2015 году выехал в Сирию для участия в боевых действиях. Обвиняемые женщины согласились помочь в сборе денежных средств и через свои банковские карты перевели 250 тысяч и 20 тысяч рублей на нужды боевиков в Сирии, утверждают следователи.

Во время обысков в домах обвиняемых силовики обнаружили банковские карты, телефоны, документы и другие доказательства, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России 23 июля.

Дело расследовалось по статье о пособничестве в организации финансирования терроризма (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет заключения.

Ранее "Кавказский узел", что в начале июня Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Али Алиомарова к трем годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности. По версии следствия, с сентября 2016 года по июль 2017 года, Алиомаров, находясь в Москве, а также в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана, передал 318 000 рублей участнику ИГ*, установил суд. Родственники осужеднного ранее заявляли об исчезновении Али Алиомарова.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*". Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".

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