23 июля 2020, 22:29

Власти отчитались о выплатах пострадавшим от COVID-19 медработникам в Северной Осетии

Страховые выплаты получили 537 сотрудников медучреждений, заразившихся коронавирусной инфекцией при работе с инфицированными пациентами, также компенсации получили семьи четырех умерших медработников, сообщила глава отделения Фонда социального страхования в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел",  20 мая глава отделения Фонда социального страхования по Северной Осетии Залина Айларова сообщила, что из 380 медработников, зараженных коронавирусной инфекцией, 123 вошли в перечень пострадавших от COVID-19 и получат положенные выплаты.

По данным на 22 июля в Северной Осетии зафиксировано 4415 случаев заражения коронавирусом, 67 пациентов умерли. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Заразившиеся коронавирусом на работе врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи получили единовременную страховую выплату 68 811 рублей, сообщается сегодня со ссылкой на главу отделения Фонда социального страхования по Северной Осетии Залину Айларову на сайте правительства республики. По ее словам, всего выплаты получили 537 медработников.

Страховые выплаты также получили четыре семьи медиков, умерших из-за заражения коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, сказала Айларова. При этом общее число заразившихся коронавирусом медработников она не уточнила.

Согласно указу президента Путина от 6 мая, при смерти медработника из-за инфицирования COVID-19 предусмотрена компенсация в размере 2 752 452 рублей, при заражении медработника COVID-19 ему выплачивается 68 811 рублей, при установлении инвалидности после перенесенного вируса выплачивается от 688 113 до 2 064 339 рублей.

Власти республики выделили на страховые выплаты медработникам более 36 миллионов рублей, отметила она.

"Кавказский узел" также сообщал, что сотрудники лаборатории республиканской больницы в Северной Осетии потребовали повысить им стимулирующие надбавки за работу с COVID-19. Он заявили, что причислены к обслуживающему персоналу и получают минимальные выплаты, в то время как риск их инфицирования очень высок.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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