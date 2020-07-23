Военные врачи в Ростове-на-Дону осуждены за взятку

23 июля 2020, 00:10

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону назначил главе филиала Центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Евгению Выдышу и начальнику отделения медучреждения Владимиру Малегину пять и четыре года колонии соответственно, признав их виновными в получении взятки за фиктивную справку.

По версии следствия, Выдыш и Малегин в феврале 2018 года получили взятку. За деньги они выдали здоровому военному справку о заболевании сердца, которая позволяла признать его ограниченно годным к прохождению службы, посчитали следователи.



Согласно материалам дела, деньги им передал сотрудник этого центра Сергей Змушко. Он получил от одного из офицеров 165 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей оставил себе, а остальные передал Выдышу и Малегину, следует из документа. Ранее суд признал Змушко виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщил 22 июля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Ростовского-на-Дону военного гарнизонного суда.



Также выяснилось, что при назначении на должность Выдыш предоставил поддельное удостоверение о присвоении высшей квалификационной категории, что позволило ему получить дополнительно к зарплате более 190 тысяч рублей, сообщил сотрудник суда.

В результате суд приговорил Выдыша к пяти годам колонии общего режима, а Малегина к четырем годам колонии общего режима, он также назначил им штрафы - 920 и 690 тысяч рублей соответственно и запретил на три года занимать должности в Вооруженных силах России, на государственной и муниципальной службе, следует из сообщения. Нахождение под стражей подсудимым было зачтено в срок отбывания наказания из расчета один день под стражей как полтора дня в колонии. Выдыш был задержан 21 июня 2018 года, а Малегин - 12 июля того же года, рассказал сотрудник суда.

Суд также взыскал с осужденных в доход федерального бюджета 115 тысяч рублей, полученных в качестве взятки, говорится в сообщении на сайте Ростовского-на-Дону военного гарнизонного суда. Приговор в законную силу не вступил.

Оба подсудимых были осуждены по статьям о взятке (п."а" ч.5 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Кроме того, Выдыша признали виновным по статье о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ), а Малегина - по статье о мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ), уточняется в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - 12 лет лишения свободы.

Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также сообщал, что в апреле 2019 года Ростовский облсуд оставил без изменений приговор бывшему главе филиала регионального бюро медсоцэкспертизы Борису Котову, осужденному на 6,5 года колонии за массовую выдачу фиктивных справок об инвалидности.