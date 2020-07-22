Скрншот страницы МЧС КБР https://www.instagram.com/p/CC6bKeRpMId/

22 июля 2020, 04:24

Жители поселка Терскол остались без газа после ДТП

Газопровод высокого давления поврежден в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовых автомобилей, нарушено газоснабжение 290 домов поселка Терскол. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован.

По данным МЧС, около 20.00 мск 21 июля на федеральной автодороге А158 в районе Терскола столкнулись два грузовика, в результате чего один человек скончался, еще один доставлен в центральную районную больницу города Тырныауз.

Во время ДТП был поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров, без газоснабжения остался Терскол, где насчитывается 290 абонентов. Восстановительные работы на газопроводе запланированы на утро сегодняшнего дня, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Водитель одного из автомобилей "Камаз", по предварительной информации, выехал на встречную полосу на автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус, где произошло столкновение с другим "Камазом", в результате погиб 47-летний водитель, а 23-летний водитель второго грузовика госпитализирован, уточняется на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также информировал, что 5 января 820 потребителей в четырех селах Чегемского района Кабардино-Балкарии остались без газоснабжения в результате ДТП.

Примечание:

"Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии", "Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июля 2020, 05:27

22 июля 2020, 04:41

22 июля 2020, 04:12

  • Требования снести памятник Нариманову поставили в тупик власти Грузии

    Лидер «Грузинского марша» опрошен сотрудниками службы госбезопасности по делу о разжигании межнациональной розни после акции с требованием снести памятник Нариману Нариманову в Марнеули. В настоящий момент памятник азербайджанскому большевику находится в аварийном состоянии, однако восстановить его запрещают законы Грузии. Если же памятник будет демонтирован, это приведет к ухудшению отношений с Азербайджаном, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 июля 2020, 03:51

  • Пожилой пациент из Бено-Юрта шестой день ожидает приезда "скорой"

    Скорая медицинская помощь шестой день уклоняется от обслуживания вызова к старейшине селения Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Абу Медуеву, самочувствие которого ухудшилось, заявил его сын Султан. Он связывает ситуацию с тем, что у него самого выявлен коронавирус и медработники избегают контактов с его семьей.

22 июля 2020, 03:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи