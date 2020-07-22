Жители поселка Терскол остались без газа после ДТП

22 июля 2020, 04:24

Газопровод высокого давления поврежден в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовых автомобилей, нарушено газоснабжение 290 домов поселка Терскол. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован.

По данным МЧС, около 20.00 мск 21 июля на федеральной автодороге А158 в районе Терскола столкнулись два грузовика, в результате чего один человек скончался, еще один доставлен в центральную районную больницу города Тырныауз.

Во время ДТП был поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров, без газоснабжения остался Терскол, где насчитывается 290 абонентов. Восстановительные работы на газопроводе запланированы на утро сегодняшнего дня, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Водитель одного из автомобилей "Камаз", по предварительной информации, выехал на встречную полосу на автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус, где произошло столкновение с другим "Камазом", в результате погиб 47-летний водитель, а 23-летний водитель второго грузовика госпитализирован, уточняется на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также информировал, что 5 января 820 потребителей в четырех селах Чегемского района Кабардино-Балкарии остались без газоснабжения в результате ДТП.