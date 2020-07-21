21 июля 2020, 21:07

Замглавы района в Ростовской области осужден за превышение полномочий

Суд в Ростовской области приговорил к условному лишению свободы бывшего первого заместителя главы администрации Веселовского района Ростовской области Александра Ляшенко по делу о пятимиллионном ущербе бюджету. Приговор вступил в силу.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре главы Дубовского, Егорлыкского и Волгодонского районов Ростовской области были задержаны по подозрению в том, что подписали акты по установке непригодных водонапорных башен. Ущерб бюджету оценивался в 17,5 миллиона рублей.

Ляшенко был обвинен в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК России). По версии следствия, в декабре 2017 года бывший первый заместитель главы администрации Веселовского района подписал акты о приемке дефектных водонапорных башен. Они были поставлены по муниципальному контракту, заключенному в рамках программы об обеспечении населения качественными жилищно-коммунальными услугами. При этом эксплуатация таких башен угрожала безопасности жизни и здоровья людей. "Бюджетам Ростовской области и Веселовского района был причинен ущерб в размере более 5 миллионов рублей", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Багаевский районный суд Ростовской области рассматривал дело Ляшенко почти год. 9 июля он приговорил его к одному году и шести месяцам условного срока, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Багаевского райсуда Ростовской области. "Сегодня приговор вступил в законную силу, он не обжалован", - добавили в пресс-службе.

Комментариями Александра Ляшенко и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

В сентябре 2019 года Морозовский районный суд Ростовской области рассмотрел уголовное дело в отношении замглавы администрации Милютинского района Ростовской области, также обвиняемого в превышении полномочий. По версии следствия, чиновник принял водонапорные башни, зная о том, что они "не соответствуют требованиям муниципального контракта и имеют дефекты". "В результате неправомерных действий незаконно были перечислены около 9 миллионов рублей", - сообщила Генпрокуратура на своем сайте 8 июля 2019 года.

Замглавы администрации Милютинского района также было назначено полтора года условно, написал "Коммерсант" 16 октября 2019 года.

Примечание:

"Чиновница из Сальска осуждена за мошенничество на 16 миллионов", "Директор таганрогского завода получил два года за срыв оборонного контракта", "Замглавы администрации Сальска осуждена за аферу с деньгами на фуршеты".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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