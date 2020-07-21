Табличка у здания Ростовского облсуда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

21 июля 2020, 19:01

Ростовский облсуд утвердил приговор подполковнику полиции по делу о взятке

Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю начальника Первомайского райотдела уголовного розыска города Сергею Штохову, осужденному на семь лет по делу о крупной взятке.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта Первомайский районный суд Ростова-на-Дону назначил 7 лет колонии замначальника районного отдела уголовного розыска, обвиненному в получении 170 тысяч рублей в качестве взятки от предпринимателя.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Штохова виновным и оставила приговор Первомайского райсуда без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Жалоба на приговор Сергею Штохову поступила 9 июня, апелляция рассматривалась на трех заседаниях, следует из информации, опубликованной в картотеке на сайте Ростовского областного суда. 

Напомним, по версии следствия, в декабре 2018 года подполковник полиции Сергей Штохов получил 170 тысяч рублей от предпринимателя, угрожая ему уголовным делом по статье о распространении наркотиков. Свою вину Штохов полностью отрицал.

"Суд описывает, что есть основания полагать, что [предприниматель] дал показания, несоответствующие действительности. Его показания в суде и на предварительном следствии - диаметрально противоположные. А суд выбирает из них те, которые ему больше нравятся... В суде [предприниматель] заявил, что следователь заставлял его дать показания, но суд, учтя эти показания, не нашел признаков нарушения", - процитировал адвоката Штохова "Блокнот - Ростов-на-Дону" 2 апреля.

Примечание:

"Полицейский в Ростовской области заподозрен в получении взятки на 2,5 миллиона", "Полицейский в Ростовской области получил три года колонии за взяточничество", "Двое высокопоставленных силовиков осуждены в Ростовской области".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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