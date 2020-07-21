Пятигорские газовики требуют увольнения одного из руководителей "Пятигорскгоргаза". Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=TbczDmeReIg&feature=emb_title

21 июля 2020, 14:31

Прокуратура начала проверку жалоб сотрудников "Пятигорскгоргаза" на руководство

Сотрудники газовой компании в Пятигорске подвергаются давлению со стороны руководства и принуждению к увольнениям, следует из открытого письма коллектива "Пятигорскгоргаза". Прокуратура 20 июля отчиталась о начатой проверке этой информации.

Прокуратура Пятигорска организовала проверку по опубликованному в интернете обращению работников АО "Пятигорскгоргаз", сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В частности, прокурор города Виктор Келлер 20 июля встретился с коллективом компании "по вопросу нарушения трудовых прав работников".

"По результатам встречи инициировано проведение проверки с привлечением специалистов государственной инспекции труда. По результатам проведения проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в публикации, размещенной 20 июля на странице ведомства в Instagram.

Сообщение проиллюстрировано кадром из видеоролика, опубликованного, в частности, 20 июля на YouTube-канале издания "Блокнот-Ставрополь". "Сотрудники АО "Пятигорскгоргаз" публично выступили с открытым письмом в адрес  "Газпрома", требуя уволить [одного из руководителей городской газовой компании] за нарушение прав работников. Они записали видеообращение, открыто выступая против пренебрежительного отношения начальства", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах видеоролика показаны полтора десятка работников компании, один из них зачитывает открытое письмо к руководству ПАО "Газпром", пояснив, что коллектив решил направить копии этого письма, в частности, в прокуратуру и трудовую инспекцию.

Согласно тексту обращения, работников компании "унижают и запугивают", при этом запрещая пользоваться мобильными телефонами, и инициируют "необоснованные сплошные проверки выполненных работ на участках, закрепленных за слесарями, несогласными с противоправными действиями" руководства.

Кроме того, согласно оглашенному документу, сотрудникам угрожали массовым увольнением и обещали нанять вместо них гастарбайтеров, "выполняющих безропотно все распоряжения и приказы".

"Руководитель в нарушение... коллективного договора издал указ, ухудшающий условия труда слесарей и существенно уменьшающий уровень заработной платы, принуждает к увольнению всех сотрудников, несогласных с его методами работы", - зачитал с листа бумаги мужчина на видео.

Представители АО "Пятигорскгоргаз" на сайте компании и странице в Instagram не прокомментировали, по состоянию на 14.30 мск, жалобы сотрудников. На сайте ПАО "Газпром" реакция на обращение коллектива также пока не опубликована.

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