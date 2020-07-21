МИД Грузии отреагировал на обвинение в причастности к поставкам оружия Армении

21 июля 2020, 10:55

Информация о том, что Сербия поставила Армении минометы и боеприпасы по территории Грузии, не соответствует действительности, заявил 20 июля МИД страны. Грузии невыгодно ухудшать отношения с Азербайджаном, способствуя эскалации вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией, согласились опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля обострилась ситуация на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Стороны ежедневно обменивались обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Азербайджанская сторона заявляла о гибели 11 своих военных, одного мирного жителя и ранении четырех солдат. Армения 16 июля сообщила о 39 раненых и четырех убитых с момента обострения конфликта. 20 июля жители приграничных сел с обеих сторон рассказали, что ситуация стабилизировалась.

По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

В связи с информацией о том, что Сербия поставила в Армению минометы и большое количество боеприпасов, временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД на встречу с заместителем главы министерства Халафом Халафовым, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи Халафов сказал, что согласно достоверной и подтвержденной информации, из Сербии в Армению было отправлено большое количество боеприпасов, включая минометы и боеприпасы различных калибров. [...] Халафов подчеркнул, что такие недружественные действия подрывают дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и бросают тень на существующий высокий уровень взаимного доверия", - процитировало 20 июля сообщение МИД Азербайджана РИА "Новости".

Даница Вейнович заявила, что не располагает информацией о транзите оружия, и обещала передать информацию МИД Сербии, следует из публикации на сайте МИД.

МИД Грузии заверил 20 июля, что через территорию страны не проезжал транспорт с оружием. В обнародованном заявлении МИД Грузии нет упоминаний о заявлении МИД Азербайджана, однако сообщается, что "одним из азербайджанских СМИ распространена публикация дезинформационного характера, которая содержит много неточностей", передал корреспондент "Кавказского узла".

"К сожалению, азербайджанское, казалось бы, серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на стратегическое грузино-азербайджанское партнерство и дружбу", - процитировало "Новости-Грузия" сообщение внешнеполитического ведомства.

У МИД Грузии не было формального повода адресовать упреки коллегам из Азербайджана, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" политолог, бывший ректор дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе. "Поскольку МИД Азербайджана не вызывал грузинского посла и не делал заявлений по поводу Грузии, то и МИД Грузии должен блюсти дипломатический этикет и не упоминать официальные власти Азербайджана", - сказал он.

Азербайджанское издание опубликовало сведения, которые не соответствуют действительности, предположил политолог, эксперт НПО "Грузинский центр стратегического анализа" Торнике Шарашенидзе. "Какой смысл через Грузию везти военные грузы и подвергать опасности поставку в то время, когда есть возможность завезти это все авиацией в Гюмри? Минометы не такое громоздкое оружие, чтобы его невозможно было поместить в самолет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шарашенидзе.

Кроме того, по его мнению, Грузии "совершенно невыгодно" портить отношения с Азербайджаном. "У нас с Азербайджаном несколько крупных проектов, инвестиции, стратегическое партнерство. Ставить все это на кон, чтобы угодить [...] Армении, было бы нелогично", - сказал он.

Вызов представителя Сербии в МИД Азербайджана свидетельствует о том, что версия о поставке минометов Армении небезосновательна, считает президент "Института восточного партнерства" Авраам Шмулевич. "Это говорит об одном из двух вариантов: или у Азербайджана есть неопровержимые доказательства, или он хочет поссориться с Грузией. Но учитывая многочисленные проекты и инвестиции, второй вариант можно считать невозможным", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шмулевич.

Если Армения закупила минометы и боеприпасы именно через Сербию, то это выглядит резонным, считает он. "И Армения, и Сербия являются сателлитами России, и именно из-за этого легче провести сделку. При этом, поскольку Россия себя объявила миротворцем и стратегическим партнером и Армении, и Азербайджана, ей невыгодно открыто продавать одной из сторон оружие - это всегда вызывает скандал. А через Сербию такие сделки провести легче", - пояснил Авраам Шмулевич, предположив, что Сербия "не продала бы оружие без ведома или участия России".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".