Семен Симонов. Фото: https://vk.com/semyon.simonov?z=photo17544519_456239223%2Fphotos17544519

20 июля 2020, 22:21

Совет Европы высказался в поддержку Семена Симонова

Прекратить уголовное преследование Семена Симонова, который заподозрен в злостном неисполнении решения суда о штрафе на возглавляемый им "Южный правозащитный центр", призвала комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович.

Как писал "Кавказский узел", эксперт Московской Хельсинкской группы Семен Симонов заподозрен в злостном неисполнении решения суда о штрафе в размере 300 тысяч рублей, который был наложен на возглавляемую им краснодарскую общественную организацию "Южный правозащитный центр" (ЮПЦ) в 2017 году. С правозащитника взята подписка о невыезде, сообщил его адвокат.

Минюст России включил ЮПЦ в реестр иностранных агентов в декабре 2016 года. Организация отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента, и решением сочинского суда была оштрафована на 300 тысяч рублей. В декабре 2017 года Симонов сообщил, что ЮПЦ бездействовал в течение года, чтобы добиться снятия ярлыка иностранного агента, в результате организация была исключена из реестра иноагентов.

Предъявление обвинения Семену Симонову за неисполнение законодательства о некоммерческих организациях является тревожным знаком для всего правозащитного сообщества России, считает комиссар по правам человека Совета Европы.

"НКО, которой руководил г-н Симонов, было оштрафовано за свою правозащитную работу и, как следствие, было вынуждено прекратить свою деятельность. То же самое случилось с десятками других НКО по всей территории Российской Федерации за последние семь лет", - говорится в заявлении комиссара, которое опубликовано сегодня на сайте Совета Европы.

Существующая в России правовая база необоснованным образом ограничивает деятельность организаций гражданского общества и допускает вмешательство в реализацию права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников, считает Дуня Миятович.

"Я призываю власти Российской Федерации прекратить уголовное преследование г-на Симонова и незамедлительно пересмотреть соответствующую нормативно-правовую базу для того, чтобы привести ее в соответствие со стандартами Совета Европы в области прав человека, требующие от стран-членов устанавливать благоприятную среду для работы правозащитников", - заключает свое заявление комиссар.

Глава Краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" Семен Симонов в 2013 году был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа".

Напомним, "Южный правозащитный центр", который возглавляет Семен Симонов, был создан в 2012 году и занимался проведением общественного мониторинга, а также распространением достоверной информации о нарушениях прав человека. В частности, организация сообщала о массовой голодовке мигрантов в Сочи, но прокуратура эти сведения опровергла.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Южный правозащитный центр" оштрафован на 300 тысяч рублей", ""Южный правозащитный центр" включен в реестр иностранных агентов", "Представители общественных организаций ЮФО заявляют о непрекращающемся давлении властей".

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