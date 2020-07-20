Пользователи соцсети призвали наказать авторов фейков о новом карантине в Чечне

20 июля 2020, 10:21

Вызвавшие у местных жителей панику сообщения о том, что в Урус-Мартановском районе вводится карантин из-за коронавируса, были записаны еще весной, а сейчас повторно опубликованы, пояснили чиновники. Полиция начала поиски авторов публикаций, а пользователи Instagram потребовали наказать распространителей фейков.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня в Чечне был полностью отменен пропускной режим и запрет на использование личных автомобилей. Кроме того, все госучреждения перешли на обычный режим работы, возобновилась работа заведений общепита на открытых площадках, спортивных и туристических объектов. Вместе с тем в республике был сохранен контроль на границах, а 14 июля стало известно, что въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса.

К 19 июля тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 11 человек в Чечне, и общее число случаев заражения в республике достигло 1919. В республике зафиксировано 29 смертей от коронавируса. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных на юге России, а динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Два аудиосообщения о том, что в районе вводится двухнедельный карантин, распространили пользователи WhatsApp и Telegram. Одно из сообщений, которые обеспокоили местных жителей, записал еще несколько месяцев назад глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Урус-Мартановского района.

"Сообщение, в котором говорится о введении карантина в Урус-Мартанновском районе, было распространено еще месяца три назад, в самом начале распространения пандемии в республике... Второе сообщение тоже касалось нашего района, и его сделал один из работников мэрии. Но это все старые сообщения... Они вызвали среди людей определенную панику, многие нам звонят и интересуются, правда это или нет, почему именно в нашем районе вводится этот карантин и так далее. Никаких поводов для беспокойства у людей нет, никто никакой карантин сейчас не вводит", – сказал он.

Новые ограничения в районах Чечни вводить не планируется, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства республики. "Никакого карантина в Урус-Мартановском или ином районе республики не вводилось, и вводиться не планируется", – сказал он.

"Я говорю работникам Урус-Мартановского района: "С завтрашнего дня на две недели карантин". Услышав "карантин", кто-то пугается. Для чего этот карантин? Он делается (вводится) для нас. Чтобы нас не заразить, чтобы нас не коснулась болезнь", – говорится в одном из двух опубликованных сообщений, которые перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "С завтрашнего утра будет выведена власть (сотрудники органов), полностью села закрываются, никого никуда пускать не будут", – говорит автор другого обращения.

Полиция начала проверку в связи с публикацией этих сообщений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "В случае установления лица, причастного к распространению фейка, виновный будет привлечен к ответственности", – сказал офицер полиции.

Жители района признались корреспонденту "Кавказского узла", что сообщения о новом карантине встревожили их. "Мы реально были в панике. Знакомая позвонила, интересовалась, в курсе ли я, что нас снова закрывают на карантин на одну или две недели? Я была в шоке. Хорошо, что это не подтвердилось", – сказала, в частности, жительница Урус-Мартана Зара.

"В нашей группе (в соцсети) кто-то скинул два аудисообщения, где утверждается, что в районе вводится карантин. Я даже запаниковал поначалу. Хорошо, что однокашник работает в местном отделе (полиции). Звоню ему, спрашиваю. Он и сказал, что информация ложная, просто кто-то повторно выложил старые аудисообщения", – рассказал местный житель Магомед-Эмин.

"Паника у нас была реальная из-за сообщений, что на карантин закрывают. Тех, кто распускает подобные слухи, надо находить и строго наказывать", – поделился возмущением житель Урус-Мартана Хасан.

Призывы наказать распространителей фейков высказали и пользователи Instagram под сообщением, опубликованными 17 июля на странице ЧГТРК "Грозный". "Не верьте слухам! Карантин в Урус-Мартановском районе не объявляется", – говорится в публикации, набравшей к 10.20 мск 20 июля более 67 тысяч просмотров и 219 комментариев.

"Нужно наказать людей, которые распространяют такие слухи", – написал, в частности, lioness_____95, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Таких надо сажать на два месяца на карантин без телефона", – предложил muslims2590. "Распространяя сплетни, такие создают проблемы людям", – заметила mdiiana77, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "Вот таких надо наказать, кто ложные слухи распространяет", – высказал мнение biomehanik95.

Схожую реакцию некоторых пользователей вызвала эта же публикация и в паблике "ЧП Чечня", на который подписана 141 тысяча пользователей соцсети. Там сообщение набрало к 10.20 мск 20 июля более 19 тысяч просмотров и 85 комментариев.

"Найдите того, кто это сказал, и посадите на карантин. Очень ему хочется, видимо", – написал, в частности, muattasim_89. "Наказать этих людей, кто слухи пускает", – потребовал anzor_asu, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".