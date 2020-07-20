20 июля 2020, 06:29
Два человека стали жертвами ДТП с участием полицейских в Батайске
В Ростовской области столкнулись легковушка и служебный полицейский автомобиль. Погибла женщина, ребенок получил ранения.
Авария с участием ГАЗ-2107 и полицейского автомобиля произошла вечером 19 июля на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в Батайске.
По предварительной версии, водитель отечественной легковушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем полиции, пишет "Дон-ТР".
В результате ДТП пострадали 36-летняя женщина и пятилетний ребенок, оба были госпитализированы. Женщина впоследствии умерла в больнице, информирует ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 2 июля микроавтобус "Газель" столкнулся с патрульным автомобилем в Ингушетии. Госпитализированы три человека, в том числе двое сотрудников полиции.
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Арестован уволенный после ДТП с гибелью человека полицейский из Азова", "Восемь человек пострадали при ДТП с микроавтобусом на Ставрополье".
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