ДТП с участием полицейских в Батайске. Фото пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области https://61.мвд.рф/

20 июля 2020, 06:29

Два человека стали жертвами ДТП с участием полицейских в Батайске

В Ростовской области столкнулись легковушка и служебный полицейский автомобиль. Погибла женщина, ребенок получил ранения.

Авария с участием ГАЗ-2107 и полицейского автомобиля произошла вечером 19 июля на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в Батайске.

По предварительной версии, водитель отечественной легковушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем полиции, пишет "Дон-ТР".

В результате ДТП пострадали 36-летняя женщина и пятилетний ребенок, оба были госпитализированы. Женщина впоследствии умерла в больнице, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 2 июля микроавтобус "Газель" столкнулся с патрульным автомобилем в Ингушетии. Госпитализированы три человека, в том числе двое сотрудников полиции.

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Арестован уволенный после ДТП с гибелью человека полицейский из Азова", "Восемь человек пострадали при ДТП с микроавтобусом на Ставрополье".

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