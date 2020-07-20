Два человека стали жертвами ДТП с участием полицейских в Батайске

20 июля 2020, 06:29

В Ростовской области столкнулись легковушка и служебный полицейский автомобиль. Погибла женщина, ребенок получил ранения.

Авария с участием ГАЗ-2107 и полицейского автомобиля произошла вечером 19 июля на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в Батайске.

По предварительной версии, водитель отечественной легковушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем полиции, пишет "Дон-ТР".

В результате ДТП пострадали 36-летняя женщина и пятилетний ребенок, оба были госпитализированы. Женщина впоследствии умерла в больнице, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 2 июля микроавтобус "Газель" столкнулся с патрульным автомобилем в Ингушетии. Госпитализированы три человека, в том числе двое сотрудников полиции.