Игроки "Краснодара" и "Динамо". скриншот https://www.instagram.com/fckrasnodar/

20 июля 2020, 01:40

"Краснодар" упустил шанс завоевать серебро Российской премьер-лиги

В предпоследнем мачте Российской премьер-лиги "Краснодар" проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:2 и потерял шанс догнать "Локомотив", который идет на втором месте.

Как писал "Кавказский узел", матч "Краснодара" с "Динамо", чьи игроки заразились коронавирусом, был перенесен с 21 июня на 19 июля. Некоторые болельщики при этом раскритиковали перенос.

19 июля в Краснодаре состоялся матч 23-го тура Российской премьер-лиги между московским "Динамо" и местным "Краснодаром".

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей. На 26-й минуте матча гол в ворота хозяев забил Вячеслав Грулев, на 90-й - Жоаозиньо. При этом "Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве, так как на 17-й минуте был удален голкипер Матвей Сафонов. Его место занял сменивший полевого игрока Денис Адамов, пишет "Интерфакс".

Из-за поражения "Краснодар" лишился возможности стать серебряным призером турнира, клуб занимает третье место с 49 очками. Второе место занял "Локомотив", который также получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, пишет sports.ru.

В заключительном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" 22 июля сыграет с грозненским "Ахматом", который находится на 13 месте турнирной таблицы с 31 очком. Первое место таблицы занимает "Зенит" с 69 очками, пишет "Газета.ру".

Примечание:

"Грозненцев заставили посетить игру "Ахмата" вопреки профилактике коронавируса", "Ахмат" наказан за конфликт на матче с "Зенитом", "Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи".

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