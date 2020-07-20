Празднование Вардавара в Нагорном Карабахе отменено из-за коронавируса

20 июля 2020, 00:44

Из-за введенного в Нагорном Карабахе режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса массовое празднование Вардавара (Преображения Господня), в историко-культурном заповеднике Тигранакерт отменено. Из-за пандемии COVID-19 сфера туризма несет серьезные убытки, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители отрасли.

Как писал "Кавказский узел", праздник Вардавар отмечается в Нагорном Карабахе ежегодно с 2016 года и сопровождается танцами, песнями и традиционным обливанием водой. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 600 человек.

Вардавар – это один из пяти передвижных праздников Армянской Апостольской церкви, ознаменовывающий память о преображении Христа перед апостолами Петром, Иоанном и Иаковом. Преображение Господне отмечается через 98 дней после Пасхи, в период с 28 июня по 1 августа.

"В Арцахе (Нагорном Карабахе) из-за пандемии введен ЧС, и по этой причине мы решили не проводить празднование Вардавара. Хотя это очень популярный праздник, и уже с начала июля в Госслужбу поступали звонки от людей с вопросом, будет ли Вардавар. Надо сказать, что с каждым годом праздник привлекал все больше местных жителей и иностранных туристов. Турагенства заранее просили подробную программу этого мероприятия. В этом году пришлось все отменить", - рассказала 19 июля корреспонденту "Кавказского узла" начальник Госслужбы по охране исторической среды при Министерстве образования, науки и культуры Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

По ее словам, историко-культурный заповедник и музей Тигранакерт официально закрыт для посетителей еще с апреля. "Иногда мы делаем исключения для небольших групп из местных жителей, которые приезжают в Тигранакерт из других районов Арцаха (Нагорного Карабаха), учитывая, что они проделали долгий путь. Но и в этом случае вход в музей разрешается строго в масках, с использованием алкогеля и соблюдением социальной дистанции", - отметила Айрапетян.

По ее словам, ежегодно музей Тигранакерта приносил доход в госбюджет до пяти миллионов драмов (более десяти тысяч долларов) от посещения иностранными и местными туристами, но в этом году картина, конечно, иная. При этом Айрапетян отметила, что ни один сотрудник Тигранакерта не был уволен - все 11 человек работают и продолжают получать зарплату.

"Хоть и нет посетителей, продолжаем работу в обычном режиме – следим за экспонатами в музее, порядком в заповеднике, убираем и поливаем деревья в дендропарке – здесь до 400 деревьев", - рассказала Армине Айрапетян.

Из-за коронавируса отменено не только празднование Вардавара, но и многие другие мероприятия, которые привлекали в Нагорный Карабах туристов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Службы по охране исторической среды в Аскеранском районе Нагорного Карабаха Алла Арзуманян.

"С каждым годом количество иностранных туристов, посещающих достопримечательности Аскеранского района, росло. Однако в этом году иностранных туристов нет, и режим карантина не позволяет организовывать массовые мероприятия с привлечением внутреннего туризма. Потому мы организовываем небольшие мероприятия с привлечением не более 15 человек. Из-за пандемии сфера туризма несет урон. Страдают не только туристические объекты, но и гостиничный бизнес, кафе и рестораны", - сказала Арзуманян.

Она добавила, что "мы с нетерпением ждем, когда завершится пандемия коронавируса, потому что есть много идей и программ, которые будут интересны иностранным туристам".

В Информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" напомнили, что из-за режима чрезвычайной ситуации решением коменданта запрещены все массовые мероприятия.

"Разрешены только семейные торжества, похороны и небольшие мероприятия с участием не более 20 человек с соблюдением социальной дистанции, обязательным ношением масок и наличием алкогеля. Также обязательно ношение масок в транспорте и закрытых помещениях", - отметил сотрудник штаба.

В ежедневной сводке информационного штаба сообщается, что по состоянию на 19 июля за все время пандемии в Нагорном Карабахе COVID-19 был диагностирован у 168 человек, 134 из которых выздоровели. Смертельных случаев – нет, 34 гражданина фактически получают лечение, 57 граждан находятся в изоляции, общее количество проведенных тестов - 3702.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха рассказали о том, как празднуют Вардавар.

Житель Степанакерта, отец двух несовершеннолетних детей Арарат Григорян рассказал, что они всегда празднуют Вардавар не в Тигранакерте, а в городе Шуши.

"Дети очень любят этот праздник. Но, к сожалению, в этом году не было массовых мероприятий, как в прошлые годы. Потому пришлось моих девочек свозить на речку, чтобы они немного искупались, полили друг друга водой. В целом устроили обыкновенный семейный пикник", - рассказал мужчина.

Олеся Хачатрян сказала, что искала в социальных сетях мероприятия по празднованию Вардавара в Степанакерте или близлежащих населенных пунктах, но если такие и были, то с ограниченным количеством людей, и она опоздала с заявкой.

"За несколько месяцев карантина люди как-то смирились, что нет праздников, нет массовых мероприятий, что лето тоже будет скучным и пройдет незаметно, как весна прошла. Я с подругами вместе с соседскими детьми поигрались водой у нас во дворе - вот и весь Вардавар. Не было того ажиотажа, который царит в Степанакерте в этот праздник", - посетовала девушка.

"Ну что поделаешь, что нет концертов, массовых гуляний? Зато в каждом дворе дети праздновали Вардавар, как и каждый год - бегали друг за другом, обливались водой, караулили случайных прохожих. Я сама столкнулась с такими ребятами. Чем не праздник? Или обязательно надо собрать больше ста людей в одном месте, чтобы было весело? Пусть в этом году будет так, ничего трагического в этом нет. Коронавирус еще страшнее", - заявила Армине Симонян.