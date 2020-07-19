При нападении на бывшего гендиректора "Ростсельмаша" убита его сестра

19 июля 2020, 23:45

Уголовное дело возбуждено после нападения на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области, в результате которого убита его сестра. Сам Песков госпитализирован с травмами головы и туловища.

Нападение на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и его сестры в селе Новомаргаритово Азовского района произошло в ночь на 19 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Юрий Песков получил сильный удар по голове, а также другие травмы, врачи оказывают ему необходимую помощь. На теле убитой сестры Пескова также обнаружены следы побоев", - привело его слова агентство "Интерфакс-Юг".

Информацию о нападении подтвердил учредитель завода Константин Бабкин. "Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Подробностей пока никаких не знаю", - цитирует его слова ТАСС.

"19 июля на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово Азовского района, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же с телесными повреждениями в области головы и тела обнаружен 83-летний хозяин домовладения. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям: п. "з" ч. 2 ст. 105 (убийство); ч. 3 ст.30 п.п. "а,з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство); п. "в" ч.4 ст.162 УК России (разбой).

Максимальное наказание, предусмотренное статьей об убийстве, предполагает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля суд в Ростове-на-Дону вынес оправдательный приговор предпринимателю Алексею Манукину по делу об убийстве его отца.