Власти Избербаша признали острую нехватку питьевой воды в городе

19 июля 2020, 21:46

Проблемы с водоснабжением в Избербаше обусловлены летним периодом и низким уровнем воды в природном водохранилище, заявил председатель местного собрания депутатов Исламали Багомедов. По его словам, город включен в проекты по улучшению систем водоснабжения, работы по которым начнутся в следующем году.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля жители Избербаша сообщили, что около месяца в их домах нет питьевой воды, а подаваемая техническая имеет резкий запах серы. В мэрии города заявили о ветхости водопровода и отсутствии в городе источника питьевой воды, но пообещали решить проблему с водоснабжением в следующем году.

С наступлением летнего сезона в Избербаше ощущается острая нехватка питьевой воды, которая поступает в город из озера Рыбье, расположенном в Каспийске, заявил председатель собрания депутатов городского округа "город Избербаш" Исламали Багомедов.

В своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале "Избербашское ТВ", депутат сообщил, что в настоящее время уровень воды в озере упал до отметки в 1,5 м.

"Объем перекачиваемой воды составляет 1170 кубометров в час, но до Избербаша доходит 500-550 кубометров в час. Таким образом, потери [...] составляют около 47%. В напряженные дни, когда объемы перекачиваемой воды снижаются до 350 кубометров в час, потери увеличиваются до 70%. Эту часть воды расходуют потребители Карабудахкентского района", - сказал Багомедов

По его данным,лишь в течение одного дня из-за потерь были отключены от водоснабжения около 10 попутных абонентов. На водоводе "Каспийск-Избербаш" организовано круглосуточное дежурство, добавил Багомедов.

Избербаш расположен на Прикаспийской низменности, на побережье Каспийского моря, в 65 километрах к югу от столицы Махачкалы. Через город проходят железнодорожная и автомобильная дороги федерального значения. Избербаш - многонациональный город, численность населения составляет около 60 тысяч человек. В основном здесь проживают даргинцы, кумыки, лезгины, русские, указано в статье на сайте городской администрации.

За каждым депутатом закреплена определенная территория города для принятия мер по обеспечению горожан питьевой водой, сообщил глава депутатского собрания Избербаша. Он также призвал горожан "в это сложное время отнестись с терпением и уважением друг к другу, проявить чувства братства и дружбы".

По данным Исламали Багомедова, Избербаш включен в план реализации пяти проектов Дагестана по улучшению систем водоснабжения и водоотведения. Работы начнутся в этом году и продолжатся в 2021 году.

Видеообращение Багомедова по состоянию на 21.35 мск собрало 173 просмотра, 5 "лайков" и столько же "дизлайков". Комментарии к ролику отключены.

Как сообщалось, в августе 2018 года Госжилинспекция Дагестана дважды оштрафовала главного инженера муниципального "Горводоканала" Избербаша за перебои с холодной водой. Поставщику ресурса были выданы предписания на восстановление нормативного уровня коммунальной услуги, а также произведение перерасчета необоснованно начисленной платы за воду в период отключения.