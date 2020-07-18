Остановка транспорта в микрорайоне Суворовский. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

18 июля 2020, 04:27

Жители Суворовского раскритиковали предложение властей сократить число маршруток

Маршрутки, которые обслуживают новый микрорайон Суворовский в Ростове-на-Дону, ездят редко и не по расписанию, большинство автобусов грязные и не оборудованы кондиционерами, сообщили местные жители. Количество автобусов в этом направлении следует увеличить, а маршруты продумать более тщательно, заявили они в ответ на предложение чиновников оптимизировать маршрутную сеть.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону 15 июля выдвинул на голосование на сайте "Активный ростовчанин" вопрос об оптимизации муниципальных маршрутов, которые обслуживают микрорайон Суворовский.

Микрорайон Суворовский. Фото: стопкадр "Дон24", http://dontr.ru/novosti/v-suvorovskom-mikrorayone-rostova-vosstanovyat-dve-zabroshennye-mnogoetazhki/"Рассматривается вопрос увеличения пропускной способности автобусов, используемых для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (в микрорайон Суворовский)", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что рассматривается вопрос об отмене маршрута № 43-МТ, который дублируется маршрутами №№ 1 и 27. "Отмена будет компенсирована увеличением пропускной способности муниципальных маршрутов №№1 и 27 за счет использования автобусов большого класса", — заверили чиновники. За инициативу департамента, по данным на 00.30 мск 18 июля проголосовали 65 человек, против — 234.

На этом же сайте 6 июля была размещена инициатива, автор которой требует решить проблемы с общественным транспортом в микрорайоне. "Общественный транспорт в виде автобусов и маршрутного такси не справляется с количеством пассажиров, особенно в часы пик, уже на второй-третьей остановке от начала маршрута сидячих мест свободных нет, в час пик на третьей-четвертой остановке от начала маршрута маршрутные такси и автобусы малой вместимости, бывает, даже не останавливаются в связи с отсутствием мест даже для поездок стоя", — говорится в сообщении. В переполненных автобусах людям часто становится плохо в жару, написал автор инициативы. "Считаю необходимым увеличить количество и качество единиц техники на маршрутах городского общественного транспорта №№1, 27, 43, 10, 10а, в часы пик пускать транспорт большей вместимости", — считает он. По данным на 00.40 мск 18 июля, его инициатива набрала 497 голосов за, против не проголосовал никто.

Маршрутку №27 ждать на конечной остановке "Центральный рынок" пришлось более 15 минут, передал 18 июля корреспондент "Кавказского узла". В начале маршрута автобус заполнили 20-25 человек, однако к середине пути количество пассажиров увеличилось до 50, при том что сидячих мест в автобусе всего 45. Кондиционер в маршрутке не работал, салон выглядел грязным. Время в пути по маршруту составило почти полтора часа. Маршрутное такси №1 также оказалось переполненным.

Житель Суворовского Сергей, работающий слесарем на одном из ростовских заводов в Первомайском районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его супруга недовольны работой транспорта. "Утром нормально (ехать), вечером — после  19.00-20.00 — плохо, (маршрутки) ездят очень редко, 18-й (маршрут) ходит, а остальные — уже с перебоями", — сказал он. Сергей рассказал, что работает посменно, и вечером ему приходится добираться на такси. По его словам, жена работает до восьми вечера, и в это время маршрутки №1, на которой она обычно ездит, уже нет. Жители микрорайона сначала звонили в отдел транспорта, но потом перестали и стали  добираться разными видами транспорта, рассказал Сергей. По его словам, стоимость поездки на такси до места работы ему обходится в 200-250 рублей.

"Лучше всего 18-й (маршрут) ходит,  по расписанию. Остальные (заканчивают работу) максимум в девять вечера", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" медработник Елена, проживающая в микрорайоне Суворовском. По ее словам, в некоторых автобусах на маршруте №18 есть кондиционер, а в некоторых нет, маршрутки №43 в основном оборудованы кондиционером, на маршруте №27 работают старые грязные автобусы, в них очень душно. По маршруту №10 автобусы почти не ходят, а те, что приезжают — грязные, в них страшно ехать с детьми, сказала Елена.

"Уехать можно обычно только перекладными. Это спальный район — утром и вечером большой поток (пассажиров), в эти часы, конечно, надо количество (транспорта) увеличивать [...] отменять маршруты нельзя ни в коем случае", — считает она.

"Чиновникам надо решать вопрос не об отмене маршрутов, а о состоянии ростовского транспорта в целом. В жару дышать нечем, кондиционеров нет, автобусы все старые. В выходные автобус можно ждать час, после семи вечера после работы домой  не уехать, и постоянные пробки", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Виктория Попова.

"После шести вечера (в микрорайон Суворовский) уже не попасть на общественном транспорте. Утром все автобусы и маршрутки набиты битком. Пробки бесконечные. По выходным работают только по одному-два автобуса на каждом маршруте. Важны именно все маршруты. Такси часто приходится вызывать", — сказала корреспонденту  "Кавказского узла" жительница Суворовского Ольга.

"Конечно, транспорта мало. Доехать мало куда можно — только в центр, на (проспект) Буденновский [...] Автобусы, как правило, забиты", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Анна. "Осенью ситуация усугубится — люди выйдут из отпусков, начнут ездить школьники. Надо увеличивать количество автобусов", — считает она.

Остановка общественного транспорта "Центральный рынок" по направлению в Суворовский микрорайон. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"Житель микрорайона Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с родителями перебрался в Ростов-на-Дону из области, а перед тем как поселиться в микрорайоне Суворовский, жил на другом конце города — в Западном жилом массиве. "Ожидал, что с транспортом будет куда лучше [...] На работу приходится выходить часа за полтора, ехать минут 40. Автобус ездит в разное время или двигается медленно, всех людей собирает на остановках", — сказал он. Андрей опасается, что маршрутки отменят, а больших автобусов не будет или будут ходить по ненужным маршрутам.

"Нужны дополнительные автобусы, а не отмена маршрутов. Суворовский и так расположен на отшибе, количество жителей увеличивается и необходим общественный транспорт. Такси даже с Северного (близлежащий жилой массив города, — прим. "Кавказского узла") стоит вечером минимум 150 рублей, за меньшие деньги никто к нам просто не поедет", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Илона Кузнецова.

"Считаю, что стоит не отменять 43-й маршрут, а продлить его до вокзалов, так как сейчас оттуда с большими сумками в Суворовский можно попасть только на такси за большие деньги, чуть ли не по стоимости еще одного билета на поезд. Конечно, было бы хорошо, если бы были большие автобусы, а не маршрутки [...] Всем известно, что вечером из центра в Суворовский не уедешь — с каждым месяцем транспорт прекращает ездить все раньше", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Михаил Колесников.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных горожан.

Комментариями от представителей департамента транспорта Ростова-на-Дону относительно предстоящей реформы муниципальных маршрутов, а также транспортных компаний, обслуживающих маршруты в микрорайоне Суворовский, и по поводу жалоб горожан "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Глава департамента транспорта Ростова-на-Дону ушел в отставку после критики горожан", "Участок трассы в Ростовской области закрыт для автобусов из-за непогоды", "Ростовские власти отказались строить альтернативную дорогу к новому микрорайону".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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