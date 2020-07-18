Жители Суворовского раскритиковали предложение властей сократить число маршруток

18 июля 2020, 04:27

Маршрутки, которые обслуживают новый микрорайон Суворовский в Ростове-на-Дону, ездят редко и не по расписанию, большинство автобусов грязные и не оборудованы кондиционерами, сообщили местные жители. Количество автобусов в этом направлении следует увеличить, а маршруты продумать более тщательно, заявили они в ответ на предложение чиновников оптимизировать маршрутную сеть.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону 15 июля выдвинул на голосование на сайте "Активный ростовчанин" вопрос об оптимизации муниципальных маршрутов, которые обслуживают микрорайон Суворовский.

"Рассматривается вопрос увеличения пропускной способности автобусов, используемых для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (в микрорайон Суворовский)", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что рассматривается вопрос об отмене маршрута № 43-МТ, который дублируется маршрутами №№ 1 и 27. "Отмена будет компенсирована увеличением пропускной способности муниципальных маршрутов №№1 и 27 за счет использования автобусов большого класса", — заверили чиновники. За инициативу департамента, по данным на 00.30 мск 18 июля проголосовали 65 человек, против — 234.

На этом же сайте 6 июля была размещена инициатива, автор которой требует решить проблемы с общественным транспортом в микрорайоне. "Общественный транспорт в виде автобусов и маршрутного такси не справляется с количеством пассажиров, особенно в часы пик, уже на второй-третьей остановке от начала маршрута сидячих мест свободных нет, в час пик на третьей-четвертой остановке от начала маршрута маршрутные такси и автобусы малой вместимости, бывает, даже не останавливаются в связи с отсутствием мест даже для поездок стоя", — говорится в сообщении. В переполненных автобусах людям часто становится плохо в жару, написал автор инициативы. "Считаю необходимым увеличить количество и качество единиц техники на маршрутах городского общественного транспорта №№1, 27, 43, 10, 10а, в часы пик пускать транспорт большей вместимости", — считает он. По данным на 00.40 мск 18 июля, его инициатива набрала 497 голосов за, против не проголосовал никто.

Маршрутку №27 ждать на конечной остановке "Центральный рынок" пришлось более 15 минут, передал 18 июля корреспондент "Кавказского узла". В начале маршрута автобус заполнили 20-25 человек, однако к середине пути количество пассажиров увеличилось до 50, при том что сидячих мест в автобусе всего 45. Кондиционер в маршрутке не работал, салон выглядел грязным. Время в пути по маршруту составило почти полтора часа. Маршрутное такси №1 также оказалось переполненным.

Житель Суворовского Сергей, работающий слесарем на одном из ростовских заводов в Первомайском районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его супруга недовольны работой транспорта. "Утром нормально (ехать), вечером — после 19.00-20.00 — плохо, (маршрутки) ездят очень редко, 18-й (маршрут) ходит, а остальные — уже с перебоями", — сказал он. Сергей рассказал, что работает посменно, и вечером ему приходится добираться на такси. По его словам, жена работает до восьми вечера, и в это время маршрутки №1, на которой она обычно ездит, уже нет. Жители микрорайона сначала звонили в отдел транспорта, но потом перестали и стали добираться разными видами транспорта, рассказал Сергей. По его словам, стоимость поездки на такси до места работы ему обходится в 200-250 рублей.

"Лучше всего 18-й (маршрут) ходит, по расписанию. Остальные (заканчивают работу) максимум в девять вечера", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" медработник Елена, проживающая в микрорайоне Суворовском. По ее словам, в некоторых автобусах на маршруте №18 есть кондиционер, а в некоторых нет, маршрутки №43 в основном оборудованы кондиционером, на маршруте №27 работают старые грязные автобусы, в них очень душно. По маршруту №10 автобусы почти не ходят, а те, что приезжают — грязные, в них страшно ехать с детьми, сказала Елена.

"Уехать можно обычно только перекладными. Это спальный район — утром и вечером большой поток (пассажиров), в эти часы, конечно, надо количество (транспорта) увеличивать [...] отменять маршруты нельзя ни в коем случае", — считает она.

"Чиновникам надо решать вопрос не об отмене маршрутов, а о состоянии ростовского транспорта в целом. В жару дышать нечем, кондиционеров нет, автобусы все старые. В выходные автобус можно ждать час, после семи вечера после работы домой не уехать, и постоянные пробки", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Виктория Попова.

"После шести вечера (в микрорайон Суворовский) уже не попасть на общественном транспорте. Утром все автобусы и маршрутки набиты битком. Пробки бесконечные. По выходным работают только по одному-два автобуса на каждом маршруте. Важны именно все маршруты. Такси часто приходится вызывать", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Суворовского Ольга.

"Конечно, транспорта мало. Доехать мало куда можно — только в центр, на (проспект) Буденновский [...] Автобусы, как правило, забиты", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Анна. "Осенью ситуация усугубится — люди выйдут из отпусков, начнут ездить школьники. Надо увеличивать количество автобусов", — считает она.

Житель микрорайона Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с родителями перебрался в Ростов-на-Дону из области, а перед тем как поселиться в микрорайоне Суворовский, жил на другом конце города — в Западном жилом массиве. "Ожидал, что с транспортом будет куда лучше [...] На работу приходится выходить часа за полтора, ехать минут 40. Автобус ездит в разное время или двигается медленно, всех людей собирает на остановках", — сказал он. Андрей опасается, что маршрутки отменят, а больших автобусов не будет или будут ходить по ненужным маршрутам.

"Нужны дополнительные автобусы, а не отмена маршрутов. Суворовский и так расположен на отшибе, количество жителей увеличивается и необходим общественный транспорт. Такси даже с Северного (близлежащий жилой массив города, — прим. "Кавказского узла") стоит вечером минимум 150 рублей, за меньшие деньги никто к нам просто не поедет", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Илона Кузнецова.

"Считаю, что стоит не отменять 43-й маршрут, а продлить его до вокзалов, так как сейчас оттуда с большими сумками в Суворовский можно попасть только на такси за большие деньги, чуть ли не по стоимости еще одного билета на поезд. Конечно, было бы хорошо, если бы были большие автобусы, а не маршрутки [...] Всем известно, что вечером из центра в Суворовский не уедешь — с каждым месяцем транспорт прекращает ездить все раньше", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Михаил Колесников.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных горожан.

Комментариями от представителей департамента транспорта Ростова-на-Дону относительно предстоящей реформы муниципальных маршрутов, а также транспортных компаний, обслуживающих маршруты в микрорайоне Суворовский, и по поводу жалоб горожан "Кавказский узел" пока не располагает.