Репортаж о мечети имени Кадырова вызвал насмешки на странице ЧГТРК в Instagram

15 июля 2020, 13:41

Новая мечеть в чеченском селе Махкеты названа в честь Кадырова-старшего по просьбе сельчан, объявили власти. Некоторые жители села признались, что предпочли бы иное название мечети, а пользователи соцсети высмеяли чиновников за очередное проявление "ахматизации" Чечни.

Как писал "Кавказский узел", культ Ахмата Кадырова начал создаваться в Чечне сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, мечеть и проспект в столице Чечни, новый микрорайон в Надтеречном районе, главный спорткомплекс Грозного и целый ряд спортклубов. В этом году тренд продолжился – в январе чиновники дали имя Ахмата Кадырова двум новым школам в Гудермесе и Шелковской, а 1 февраля новый парк в Урус-Мартане был назван в честь Ахмата Кадырова.

Идет интенсивная "ахматизация" идеологии Чечни, указал ранее глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Частью культа первого президента Чечни являются лозунг "Ахмат - сила!" и флаги чеченских цветов с портретом Ахмата Кадырова.

О том, что в селе Махкеты Веденского района открыта новая мечеть, названная в честь Ахмата Кадырова, ЧГТРК "Грозный" сообщила на своей странице в Instagram 13 июля. Открытие мечети состоялось двумя днями ранее, 11 июля, отмечается в сообщении.

Согласно публикации, на открытии мечети присутствовал Рамзан Кадыров. "Мечеть способна одновременно вместить 500 человек. По просьбе местных жителей она названа в честь первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова. Мы благодарны Всевышнему Аллаху за возможность создать для верующих наиболее благоприятные условия для поклонения", - приводятся в публикации слова главы Чечни.

До открытия новой мечети в селе работала отреставрированная в 2012 году старая мечеть, рассчитанная на 350 верующих, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель местной администрации. "В селе сейчас живет около 5500 человек, и мест в старой мечети не хватало", - пояснил он.

Мечеть построена в виде башенного комплекса, добавил представитель муниципалитета. "Она имеет оригинальный вид, расположена в очень живописном месте, очень удобно, имеется помещение для омовения, есть парковка для автомашин и так далее. Средства на ее строительство были выделены региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова", - рассказал чиновник.

Публикация ЧГТРК "Грозный" набрала к 13.15 мск 15 июля 4272 отметки "нравится", под ней размещено 79 комментариев. Авторы некоторых из них не удержались от язвительных реплик в связи с новым проявлением тренда на "ахматизацию" Чечни.

"Скоро воздух в Чечне будет называться «воздух имени Ахмата-хаджи Кадырова»", - сыронизировал, в частности, zerrodezy. "Весьма и весьма оригинально назвали. Скажем так, не примитивно, редко и красиво. Зато все запомнят", - саркастически написал magomedovmagomed867. "Очень оригинальное название, кто бы мог подумать", - пошутил abdul_1azim.

"А в их селе не было достойного человека, чьё имя можно было дать?" – поинтересовалась peti95_34. К 13.15 мск 15 июля ее вопрос остался без ответа.

Сельчане без энтузиазма восприняли название мечети

Житель села Махкеты Султан сообщил, что не знает, кто из местных жителей предложил назвать мечеть именем Кадырова. "Не знаю, от кого исходила инициатива назвать новую мечеть именем Ахмата-хаджи, но не думаю, что это единодушное мнение всех сельчан. С учетом того, что в Грозном уже много лет есть мечеть имени Ахмата-хаджи, да и других объектов, что названы в его честь, по республике предостаточно, можно было назвать мечеть другим именем. У нас немало достойных имен, которые могла бы носить мечеть", - сказал сельчанин корреспонденту "Кавказского узла".

Недовольство решением назвать мечеть в честь Ахмата Кадырова высказал житель села Магомед. "Я вообще считаю неправильным давать имена людей мечетям. Это ведь дома Аллаха, где каждый просит милости и прощения у Всевышнего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Менее категоричное мнение высказал житель села Хамзат: "Мне без разницы, в честь кого построена или названа мечеть. Главное, что она есть, что она очень красива и необычная. Все остальное для меня не важно, пусть называют, как хотят".

В честь отца Кадырова названы спортклубы, улицы, село и звезда

В мае 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в Ахмат-Юрт – в честь отца главы республики. 12 июля того же года стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили смену названия села, и 26 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил переименование села.

В апреле 2019 года в "Ахмат" был переименован страйкбольный клуб "Грозный", действовавший с 2015 года, а в июле о решении переименовать свой клуб в "Ахмат" сообщило руководство велоклуба "Горец", который был создан в 2012 году. В январе 2020 года спортивный клуб дзюдо "Эдельвейс" в Чечне объявил о создании клуба "Ахмат". В Чечне также действует бойцовский клуб с этим названием. В июне 2017 года был переименован в "Ахмат" футбольный клуб "Терек". О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Объекты, названные в честь Ахмата Кадырова, расположены и за пределами Чечни. Улицы в честь него есть в Махачкале, дагестанских селах Султан-Янги-Юрт и Бамматюрт, израильском городе Абу-Гош, в московском районе Южное Бутово, в Нальчике, турецком городе Сивасе и иорданском Аммане. В 2016 году власти Санкт-Петербурга присвоили имя Ахмата Кадырова безымянному мосту через Дудергофский канал, что вызвало акции протеста. В честь Ахмата Кадырова также названа белая звезда-сверхгигант в созвездии Льва, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей, указал в июне 2019 года старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Его фигура видится как личность национального героя, отца-основателя современной Чечни, поэтому уделяется большое внимание тому, как роль этой личности подчеркнуть. [В советские годы] часть таких переименований происходила после смерти вождей и руководителей, как например, в честь Ленина или Брежнева, а некоторые переименования делались еще при жизни вождя, как в случае Сталина", - сказал он "Кавказскому узлу".

Культ личности не является чеченской традицией, обратил внимание руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. "У чеченцев не было царей и королей, никто не превозносил правителя за то, что он правитель, и не было культа их личностей. Героями становились те, кто мог погибнуть за свою идею", - сказал в июне 2019 года "Кавказскому узлу" Гисаев, усмотрев в "ахматизации" Чечни влияние авторитарной политической культуры.