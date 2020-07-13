Число умерших от COVID-19 в Азербайджане выросло до 313

13 июля 2020, 17:15

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Азербайджане превысило 24,5 тысячи, а число смертей достигло 313. Суточный прирост числа вылечившихся от коронавируса сегодня превысил аналогичный показатель по заразившимся.

Как информировал "Кавказский узел", к 12 июля общее число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 24041, а суточный прирост составил 520 случаев.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане за последние сутки выявлены 529 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 547 человек, а семь - умерли, сообщил сегодня оперштаб при Кабинете министров страны.

Общее число зараженных составило 24570. Из них 15 640 излечились, 313 - выздоровели, 8617 - продолжают лечение в медучреждениях специального режима. Общее число проведенных тестов составило 576 249, в том числе 8015 за последние сутки.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле". Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".