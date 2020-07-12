Историк усомнился в доведении до конца дела о геноциде жителей Сталинграда

12 июля 2020, 20:34

Следком Волгоградской области возбудил уголовное дело по фактам геноцида мирного населения во время Сталинградской битвы в период Великой Отечественной войны, следователи намерены обследовать 15 мест массовых захоронений. Военный историк Антон Щепетнов назвал действия следователей половинчатыми и усомнился в том, что расследование будет доведено до конца.

Управление Следственного комитета России по Волгоградской области по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).

"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", - сказано в публикации на сайте областного управления Следкома, опубликованной 9 июля.

По данным следователей, на территории современного Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, казненных фашистами с особой жестокость. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне – хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская.

"Так, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили зверскую расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4-х до 15 лет. Также имеются исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда на постоянной основе осуществляли грабежи гражданского населения, а затем подвергали истязаниям и избавлялись от ограбленных ими людей", - заявили в Следкоме.

Отмечается также, что "следователями и криминалистами для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз".

Изначально Волгоград носил название Царицын. В 1925 г. город был переименован в Сталинград, а в в 1928 году вошел в состав Нижневолжской области и в 1932 стал центром Нижневолжского края. В 1934 г. Нижневолжский край был разделен на Саратовский и Сталинградский края. В 1936 г. Сталинградский край преобразован в Сталинградскую область, говорится в справке "Кавказского узла". Во время Второй мировой войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года в городе и его окрестностях проходило ожесточенное Сталинградское сражение — одно из важнейших сражений всей войны. В ходе него город, ставший ареной тяжелейших боев, был полностью разрушен. 1 мая 1945 года Сталинграду было присвоено почетное звание "город-герой". 8 мая 1965 года город был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Самой известной достопримечательностью Волгограда является Мамаев курган, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!"

Волгоградский историк, постоянный автор журнала "Историк.рф", соавтор фильма "Война на уничтожение" Антон Щепетнов считает, что в данных, на которые ссылается Следком, "ничего особенного нет".

"Я бы дополнил этот список хутором Вертячим. Там был знаменитый Вертячинский концлагерь. Хотя это был лагерь военнопленных, но и мирные жители сильно пострадали. Известны факты, когда там расстреляли десятилетнюю девочку за то, что она надела красноармейскую гимнастерку. На местном кладбище много могил местных жителей, где дата смерти – 1942 год", - сказал Щепетнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что еще во время войны начались процессы против военных преступников – военнослужащих Вермахта и их пособников. В качестве примера историк назвал Краснодарское дело в 1944 году. Тогда были вскрыты и задокументированы факты массовых расстрелов мирных жителей, уничтожения людей в газовых камерах и массовых издевательств над мирными жителями, в которых участвовали как немцы, так и коллаборационисты. Виновные были приговорены к высшей мере наказания. После Великолукской операции был взят в плен начальник гарнизона фон Засс. За свои военные преступления в 1946 году он был публично повешен в центре Великих Лук. По словам Антона Щепетнова, последним, кто был расстрелян за подобные преступления, был Григорий Васюра. Он был начальником штаба 118-го полицейского батальона, который участвовал в сожжении Хатыни и массовом убийстве ее жителей. В 1985 году Васюра был расстрелян по приговору Минского гарнизонного военного суда.

"Может быть, остались еще столетние старики, но я не представляю, что есть перспективы их судить. Хотя такого рода преступления не имеют срока давности. Я не против этого, но я не понимаю, какая тут преследуется цель и как это процессуальное решение будет выполняться", - сказал историк.

Щепетнов предположил, что инициатива Следственного комитета по поиску виновных в геноциде населения Сталинградской губернии, "возможно, является продолжением" статьи президента Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны", опубликованной в середине июня.

При этом он сообщил, что не знаком с данным о подобных масштабных раскопках захоронений времен Второй мировой войны в России. По его словам, из захоронений, которые планируют обследовать сотрудники Следкома, "могут быть получены сведения только статистического характера - количество жертв, способ убийства, пол и возраст жертв".

"Наиболее ценные сведения – это опросы выживших жертв, свидетелей, военнопленных, а также документы. Немцы были формалистами, они все документировали. Все это – наиболее ценный материал для историков. Формальное же вскрытие могил даст только статистические сведения", - пояснил Щепетнов.

Он отметил, что "уже сам факт ведения боевых действий в густонаселенном районе является геноцидом". В качестве примера он привел многодневную августовскую бомбардировку Сталинграда бомбардировщиками Люфтваффе. По разным оценкам, в те дни погибло от 80 до 100 тысяч горожан.

"Кого раскапывать в этом случае? Там многие полностью сгорели. От них дым остался. Кого судить? Командира 8-го авиакорпуса Вольфрама фон Рихтгофена? Он давно скончался. Да и летчиков – один-два осталось. Их судить? Я лично не против предать их суду", - высказался Щепетнов.

Историк отметил, что для уничтожения населения "не обязательно было создавать зондеркоманды". Большая часть населения гибла от авианалетов и артобстрелов. Так, были уничтожены такие населенные пункты Сталинградской губернии, как села Большая и Малая Рассошка, хутора Акимов и Хлебный.

"Самое главное это то, что их (места массовых захоронений, - прим. "Кавказского узла") необходимо привести в порядок, потому что они находятся в ужасном состоянии. Решения же (Следственного комитета, - прим. "Кавказского узла") выглядят половинчатыми. Мероприятия СК из разряда "партия сказала надо, комсомол ответил – есть". И, на мой взгляд, все это в конце концов сойдет на нет. Не доведут они это дело до конца", - заявил Антон Щепетнов.

Пенсионерка Анна Дьякова с 1986 по 2016 годы заведовала методическим отделом Волгоградского областного краеведческого музея. Долгие годы женщина работала в архивах, искала сведения о жертвах массовой гибели мирных жителей во время Сталинградской битвы. В телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" она рассказала, что в советское время подобные сведения скрывались от общественности.

"Когда я занималась этой темой, тогда все скрывали. Сейчас вышло все наружу. В то время не было вскрытия массовых захоронений на территории нашей области. Факты массовых убийств мирных жителей, естественно, были, но их скрывали. Даже не все архивы доступны до сих пор. Много остается засекречено", - отметила Анна Дьякова.

Она считает правильным решение Следственного комитета расследовать дело о геноциде мирного населения Сталинградской губернии во время войны.

"Надо выносить факты преступлений на огласку. Люди должны знать правду. Но пройдут годы, так как этот процесс очень долгий», - сказала историк.

Как сообщалось, в начале марта волгоградцы заявили, что многие памятники Великой Отечественной войны, находящиеся в Волгоградской области, требуют обновления.