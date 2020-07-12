Жители Дагестана сообщили о размытых после ливней дорогах

12 июля 2020, 16:36

Горные дороги в Цумадинском районе размыты после ливней, движение по ним приостановлено, следует из опубликованных сегодня пользователями Instagram кадров. Житель райцентра пожаловался на потерю урожая и призвал руководство муниципалитета принять меры.

После сильных ливней в горном Цумадинском районе Дагестана размыло дороги и затопило дома в селах, говорится в публикации, размещенной сегодня в Telegram-канале "Юг. МБХ медиа".

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на котором показана горная дорога и стоящий на ней легковой автомобиль, увязший в грязи по дверные ручки. Вокруг машины стоят несколько человек, еще один лопатой расчищает пространство вокруг автомобиля. С обеих сторон от размытого участка дороги видны другие легковые машины и работающий бульдозер.

Этот же видеоролик размещен в ночь на 12 июля в Instagram-паблике "Цумадинский район", насчитывающем 33,2 тысячи подписчиков. "Автодорога Гадири, Гигатли, Гачитли после сильных ливней", - говорится в аннотации к видео.

На другой видеозаписи, также размещенной сегодня в этом паблике, показан еще один участок горной дороги, по которой в обрыв стекают потоки воды и грязи, преграждая транспорту путь. Перед затопленным участком стоят пять легковых машин и люди. "Автодорога в сторону [села] Тисси-Ахитли после сильных ливней", - пояснил автор публикации.

В том же паблике сегодня размещен видеоролик, на котором мужчина демонстрирует бурные потоки грязной воды, затопившие его огород. На кадрах видно, что вода размыла и землю вплотную к стене частного дома. Демонстрируя ущерб, мужчина говорит не по-русски, но в конце переходит на русскую речь. "Уважаемое руководство района, просим вас в срочном порядке принять меры. Это видео дойдет до всех концов республики. Надоело уже, хватит, пожалуйста! То, что посеял, - все погибло", - говорит автор видео.

Запись сделана в селе Агвали, административном центре Цумадинского района, следует из аннотации к видео. "После сильных дождей затопило дом, уничтожен весь урожай, и так каждый год. Все ливневые истоки с автодорог идут прямо к нему, просьба человека сделать маленькую дамбу на автодороге, чтобы ливневые истоки поменяли направление", - пояснил автор публикации.

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где были сделаны видеозаписи. Администрация Цумадинского района сегодня не прокомментировала на своем сайте обращение жителя села.

Управление МЧС по Дагестану также не опубликовало 11 и 12 июля сообщений о подтоплении горных дорог. Согласно сводке на 08.00 мск 12 июля, размещенной на сайте ведомства, паводковая обстановка в республике находится "в соответствии с сезонными изменениями". "Уровни воды на реках республики ниже показателей опасных отметок", - говорится в сообщении.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Агвали умеренный дождь при температуре воздуха +18 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 13 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +11 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. С помощью погодного сервиса, который также доступен в легкой версии, жители и гости Кавказа имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.