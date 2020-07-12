Данные Чеченстата о снижении цен на продукты вызвали недоверие у покупателей

12 июля 2020, 13:51

Некоторые овощи, фрукты и ряд других продуктов в июне подешевели, сообщил Чеченстат. Цены на большинство продуктов повысились или остались на прежнем уровне, поделились наблюдениями пользователи Instagram и жители республики.

По данным Чеченстата, в июне в республике снизились цены на ряд продуктов. Ведомство связало это с сезонным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию, следует из сообщения, размещенного в ночь на 12 июля на странице ИА "Грозный-информ" в Instagram.

"Так, цены на помидоры и огурцы свежие стали дешевле на 17,9-29,1%, лимоны – на 19,0%, чеснок – на 12,9%, лук репчатый – на 7,3%, апельсины – на 3,2%, свеклу столовую – 0,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен на яблоки – на 14,9%, картофель – на 9,2%, морковь – на 5,0%, груши – на 3,5%, виноград – на 2,9%, бананы – на 0,9%", - говорится в публикации.

Среди других продуктов, на которые в июне снизились цены, - куриные яйца (10,7%), плавленые сыры и сахар-песок (1,5%), куриные окорочка и фруктовые соки (1,0%), следует из опубликованных данных.

К 13.45 мск сообщение набрало 58 отметок "нравится", под ним размещено 66 комментариев. Авторы многих из них, в том числе позиционирующие себя как жители Чечни, скептически отнеслись к опубликованным данным.

"Я вчера яблоки за 190 руб купила, мешок картошки за 1750 р. Интересно, где они снизились?" – написала, в частности, greenway_lara95, уточнившая в другом комментарии, что говорит об Ачхой-Мартане. "Яблоки сегодня 170 руб за кг! Такого ещё не было", - написала _larisa_2691_. "У нас 200 р.", - ответила ей demelkhanova_satsita.

"Сегодня на Северном базаре груша стоила, как и целую зиму, 180 руб.", - привела свои данные me.dina8049. "Это где они (цены) снизились .. Я давно не могу фрукты детям купить", - написал boldaryasmin. "Зайдите на рынок "8 Марта" и увидите... все как один подняли цены!" – написал пользователь ehhehsjdhdhd.

Согласно данным сервиса "Яндекс.карты", рынки с названиями "Северный" и "8 марта" работают в нескольких городах России, а на территории Чечни - только в Грозном.

Критически восприняли данные Чеченстата и авторы комментариев под публикацией, размещенной сегодня в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", на который подписаны 68,4 тысячи пользователей.

"Не знаю, где они снизились, но в Шелковской (населенный пункт в Чечне – прим. "Кавказского узла"), я что-то не заметила", - написала, в частности, _ilyasova__milana_. «Ни копейки не снизились, наоборот, добавляют цены каждый день... Где это снизили, не подскажете?» - поделилась возмущением zulya__75. "Не снизились, наоборот, добавили цены на все", - написал chechenec_1992_, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Схожие сведения озвучили корреспонденту "Кавказского узла" и некоторые местные жители. "Реально картина совершенно иная, цены в последние недели выросли - где на 5 рублей, где на 10-15. Единственное, что у нас подешевело, так это, наверное, лимоны. После объявления карантина из-за коронавируса их продавали по 65 рублей за штуку, а сейчас, как раньше, 3-4 лимона на рынке продают по 100 рублей", - рассказала, в частности, жительница Грозного Лайса.

"Все подорожало и продолжает дорожать. На хлеб цены не изменились, это правда, на все остальное цены по сравнению с теми, чтобы были 2-3 месяца назад, выросли, причем заметно. Упаковку пакетного чая я раньше покупала по 150-160 рублей, недели три уже по 175 рублей беру. Пакет молока, что был по 50, приходится брать по 65-70. Куры в магазине или на рынке раньше и по 280-300 можно было найти, сейчас меньше 310 нет. Яблоки, что были по 50-65, стоят 75 рублей минимум", - перечислила местная жительница Айшат.

"Хорошо, что хотя бы цены на хлеб у нас не поднимают. Все остальное понемногу дорожает. Конфеты, что в нашем магазине стоили 180 рублей, теперь стоят уже 200, сигареты, что раньше я брал по 105 рублей, теперь уже 150 стоят, фрукты и овощи тоже недешевые, яблоки и груши. Огурцы, помидоры – все подорожало за эти недели, в среднем где-то рублей на 15 за килограмм", - рассказал житель Грозненского района Идрис.

На ухудшение условий жизни из-за роста цен пожаловалась пенсионерка Табарик. "При моей пенсии в 11 с небольшим тысяч рублей для меня любое повышение или снижение цен на продукты или что другое сказывается довольно ощутимо. Снижения я не наблюдаю, наоборот – все дорожало и продолжает дорожать. Вчера взяла лоток яиц за 150 рублей, что прежде можно было и по 135 найти, пачку пакетного чая за 175, курицу за 330, пакет молока за 75 и буханку хлеба за 15 рублей. За ЖКХ у нас с начала этого месяца цены подняли, за воду и мусор оплатила, вышло на 40 рублей дороже, чем в прошлом месяце. Плюс неизвестно еще, сколько за газ и электричество начислят. У меня половина пенсии на коммуналку уходит, а на оставшееся надо прожить месяц. Меня-то хоть сын поддерживает. А ведь есть те, кому никто не помогает", - сказала пожилая женщина.

Комментариями от представителей Чеченстата относительно мнений местных жителей "Кавказский узел" пока не располагает.