Врачи в Нагорном Карабахе назвали тяжелым состояние пациента с COVID-19

10 июля 2020, 12:21

Число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло 146, один из пациентов находится, по данным Минздрава, в тяжелом состоянии. Тестирование на COVID-19 стало обязательным для всех въезжающих в Нагорный Карабах, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июля в Нагорном Карабахе число случаев заражения коронавирусной инфекций достигло 135, из них вылечился 101 пациент.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Нагорного Карабаха. "Выявлено четыре случая инфицирования коронавирусом, три зараженных являются жителями Степанакерта и один - Мартакертского района", - сказала она. Сотрудница ведомства отметила, что среди новых зараженных есть медработники.

Лечение от инфекции проходят 30 человек, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, еще один находится в состоянии средней тяжести, остальных – в удовлетворительном состоянии, сказала она. Трое пациентов выздоровели и сегодня покинули медучреждение, отметила сотрудница ведомства.

По состоянию на 11.00 по местному времени (10.00 мск сегодня) в Нагорном Карабахе выявлено всего 146 случая заражения коронавирусом, выздоровели 116 инфицированных, смертельных случаев не зафиксировано, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха.

Он также рассказал, что с 8 июля все граждане Нагорного Карабаха, возвращающиеся на родину, должны предоставить результаты теста на коронавирус давностью не более трех дней или пройти тестирование на месте на платной основе, стоимость которого составляет 7 тысяч драмов (около 14,5 долларов). Въезд для граждан Армении и иностранцев возможен только при наличии разрешения и результатов анализа на коронавирус давностью не более трех дней, а в случае отсутствия результатов теста им запрещается въезд в Нагорный Карабах, отметил сотрудник штаба. На контрольно-пропускном пункте для граждан Армении и иностранцев анализ на границе не проводится, пояснил он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".