Азербайджан зафиксировал 69 обстрелов в зоне конфликта

10 июля 2020, 08:48

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в приграничном районе из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля Азербайджан насчитал 65 обстрелов в зоне конфликта.

"С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 69 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сказано в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Угроза возобновления масштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта сохраняется, несмотря на вызванный пандемией кризис в Азербайджане и Армении. Ключевым фактором эскалации при этом служит не интенсивность перестрелок, а отсутствие прогресса на пути политического урегулирования, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные аналитики.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".