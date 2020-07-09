Жители Кироваула проголосовали за переименование села в честь Нурмагомедова

09 июля 2020, 08:31

Жители села Кироваул 8 июля провели сход, на котором поддержали идею о переименовании села в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Если администрация поселения обратится с этим предложением к властям Дагестана, они его поддержат, считает историк Руслан Сефербеков.

Как сообщал "Кавказский узел", тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. После заражения COVID-19 он находился в одной из московских клиник в состоянии комы. Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района. Жители села предложили назвать его в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

Родным селом Абдулманапа Нурмагомедова является не Кироваул, а Сильди, которое находится в Цумадинском районе Дагестана, на границе с Чечней. В этом селе родился и сын Абдулманапа Хабиб Нурмагомедов. Жители поселения следят за карьерой Хабиба. Чтобы посмотреть его поединок с американским бойцом Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году, в дом главы села Сильди пришли более 20 местных жителей. Сельчане отпраздновали победу земляка, зарезав барана.

Глава села напомнил о помощи, которую Абдулманап Нурмагомедов оказывал жителям

С предложением переименовать село Кироваул в честь заслуженного тренера страны Абдулманапа Нурмагомедова поступали звонки в администрацию села не только от местных жителей, но и от дагестанцев, которые живут за пределами республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава поселения Ильяс Хазиев. "Звонки поступали от людей из разных регионов, которые были лично знакомы с Абдулманапом Нурмагомедовым. Мы пока еще этот вопрос не обсудили всем джамаатом села, потому что траур не завершился, еще проходят положенные обряды. Чуть позже мы обсудим этот вопрос на заседании депутатов, поставим официально в известность главу Кизилюртовского района, проведем сход села", – сказал глава муниципалитета.

Он считает, что большинство жителей поддержат эту инициативу. "Абдулманап всю жизнь занимался спортом <...>. Его все в селе знают. Он не отказывал никому, кто к нему обращался за помощью. Вместе с сыном они асфальтировали дороги в селе, провели внутри села водопровод", – рассказал Хазиев.

В честь Нурмагомедова нужно переименовать не только село, но и назвать его именем большие улицы в Махачкале, Кизилюрте и в родном для тренера Цумадинском районе, считает председатель совета старейшин Кироваула Рашид Гаирбеков. "Сегодня мы собрались небольшим джамаатом и обсудили этот вопрос. Все заявили, что это хорошее дело и обязательно надо довести его до конца. Против никто не выступил", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нурмагомедов прославил Дагестан не только на всю Россию, но и на весь мир, отметил Гаирбеков. "Это человек, о котором знает весь мир. Он воспитывал не только спортсменов, но и помогал своим землякам. Он очень многое сделал для села. И то, что его сын Хабиб стал чемпионом, тоже во многом заслуга Абдулманапа", – добавил глава совета старейшин.

В селе Кироваул в Кизилюртовском районе, где проживает семья дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, еще к 25 мая вирусной пневмонией переболели 500 селян, 11 умерли. Многие из заболевших никуда не обращались и их заболевание не было зарегистрировано, рассказали сельчане.

Сельчане 8 июля провели собрание, в котором приняли участие около 60 человек, рассказал "Кавказскому узлу" житель села Магомеднаби Магомедов. "Все высказались только за переименование села. У всех в этом единое мнение. Потому что Абдулманапа знают все в селе. Надеемся, что руководство республики тоже нас поддержит", – сказал мужчина.

Другой житель села Магомед Магомедов подтвердил, что жители села горячо поддерживают идею о переименовании поселения в честь Нурмагомедова. "Он был уважаемым всеми человеком. Но мы его потеряли. Сейчас мы хотим, чтобы в его честь назвали наше село", – сказал он "Кавказскому узлу".

С точным названием должны будут определиться старейшины, пояснил Магомеднаби Магомедов. "В этом вопросе мы полагаемся на них. Но самое главное, чтобы село было названо в честь Абдулманапа Нурмагомедова", – подчеркнул он.

Для благозвучности нового имени поселения нужно привлечь филологов, считает историк

В Дагестане вопросы о переименовании населенных пунктов рассматривает Народное собрание по предложению главы региона, таков регламент закона "Об административно-территориальном устройстве Дагестана, сказал "Кавказскому узлу" юрист Расул Кадиев. По этому же закону местные власти должны изучить мнение населения, добавил он.

В Дагестане более полутора тысячи сел и их названия сложились исторически, рассказал ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Сефербеков. Среди них есть те, которые названы в честь первых поселенцев, отметил он.

В качестве примера Сефербеков привел село Хаджалмахи Левашинского района, которое было названо в честь основателя хутора Хужи из села Цудахар. Позднее вокруг него разрослось село. "В советские годы была традиция называть города и поселки в честь великих революционеров. Таких как, например, Махач Дахадаев, Уллубий Буйнакский. В российской действительности эти традиции продолжаются. Если еще мое поколение знает о вкладе Кирова в установление советской власти на Кавказе, то сейчас это советское прошлое у нас не в моде. В Махачкале, к примеру, памятник Кирову сохранился, но названная в его честь улица переименована в Гамидова (Гамид Гамидов – министр финансов Дагестана, убит в 1996 году в результате теракта. – Прим. "Кавказского узла")", – отметил ученый.

В регионе не найдется тех, кто будет возражать против переименования села Кироваул в честь Абдулманапа Нурмагомедова, считает Сефербеков. "Абдулманап Нурмагомедов – спортивная гордость Дагестана. И как человек он был отзывчивым, действовал всегда во благо Дагестана и России. Он заслуживает, чтобы его память увековечили", – считает Сефербеков. При этом он добавил, что для того, чтобы название села было благозвучным, нужно привлечь филологов. Ученый также предположил, что если инициативная группа, джамаат или администрация обратятся к правительству региона с предложением о села Кироваул, то власти поддержат эту идею.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. Также его подопечным был Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана.

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