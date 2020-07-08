Инвалид обвинил судебных приставов Калмыкии в нежелании выполнять их работу

08 июля 2020, 04:22

Инвалид второй группы Ермек Сахипов обвинил судебных приставов в нежелании взыскивать долг с его должников. Прошло два года, как Элистинский городской суд признал бездействие приставов и обязал их устранить нарушения. Вернуть долг Сахипову будет непросто, заявил юрист Очир Зулаев, который готовил документы для суда.

Ермек Сахипов страдает сахарным диабетом, и ему срочно требуется операция по пересадке почки. «Моя пенсия – десять тысяч рублей. Я сейчас оформляю документы, перехожу со второй на первую группу инвалидности. Нахожусь на диализе. Нужна пересадка почки, операция стоит несколько миллионов. Что делать – не знаю», - рассказал Сахипов корреспонденту «Кавказского узла» 6 июля.

По его словам, крупную сумму ему должны двоюродные братья, жители Калмыкии, которые заняли у него деньги под расписку еще в конце 2016 года.

«У меня была старая иномарка. Я уже тогда искал деньги на операцию и решил продать автомобиль. Это было в декабре 2016 года. Машину у меня купил мужчина – за 250 тысяч рублей. На следующий день он пришел со своим родственником, и тот попросил у меня 200 тысяч под проценты. Мол, тебе же нужны деньги на лекарства, я через месяц верну 220 тысяч. После этого они пропали. Я вспомнил, что во время разговора с покупателем мы нашли общего знакомого – еще одного его родственника. В феврале 2017 года я встретил этого знакомого, и он мне тоже дал расписку – уже на 250 тысяч, на сумму долга с процентами на тот момент. А потом пропал и он», - рассказал Сахипов.

18 апреля 2017 года он обратился в управление МВД по Элисте с просьбой привлечь к уголовной ответственности должника, давшего расписку на 250 тысяч. 26 апреля того же года в городском отделе полиции отказались возбуждать уголовное дело «в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК (мошенничество)», указывается в адресованном Сахипову письме из МВД, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла».

В ноябре 2017 года пострадавший обратился в управление Следственного комитета по Калмыкии, откуда материалы дела были переданы в управление МВД по Калмыкии «по подследственности». В соответствующем постановлении Следкома (копия есть в распоряжении «Кавказского узла») сказано, что в действиях должников «усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору)».

Сахипов убежден, что столкнулся с опытными «мошенниками», у которых есть покровители в правоохранительных органах. «От них не только я пострадал – они многих людей так «кинули». Но ни полиция, ни прокуратура не хочет ими заниматься. Я обращался даже в ФСБ – никакого результата», - заверил он.

Тот факт, что Сахипов – не единственный пострадавший от действий его должников, подтверждается одним из писем из управления Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии от 2019 года, в котором ведомство сообщает Сахипову, что в отношении одного из должников «находятся на исполнении шесть исполнительных производств о взыскании денежных средств» на общую сумму более 3,3 миллиона рублей (копия письма есть в распоряжении «Кавказского узла»).

«Результаты проверки МВД мне не выдали, и в ноябре 2018 года я обратился по этому поводу с жалобой в прокуратуру», - продолжил Сахипов.

Республиканская прокуратура посчитала жалобу необоснованной, следует из постановления надзорного органа об отказе в удовлетворении жалобы от 21 ноября 2018 года (копия есть в распоряжении «Кавказского узла»). В прокуратуре заверили, что Сахипову был направлен письменный ответ о проверке. Кроме того, надзорный орган согласился с управлением МВД по Элисте в том, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.

«Спор, возникший между Сахиповым и [должниками] является гражданско-правовым, по которому имеется вступивший в законную силу судебный акт. Так, решением Элистинского городского суда от 23.10.2017 исковые требования Сахипова к [первому должнику]… удовлетворены. Суд обязал взыскать с [должника] в пользу Сахипова денежные средства по договору займа от 23.12.2016 в размере 200 000 рублей, проценты за пользование займом, проценты за пользование чужими денежными средствами», - говорится в постановлении прокуратуры.

Второго должника, по словам Сахипова, суд обязал вернуть деньги, удовлетворив соответствующий иск в январе 2018 года. Два исполнительных производства по долговым распискам, выданным Сахипову, были возбуждены 7 декабря 2017 года и 30 января 2018 года: первое – почти на 404 тысячи, второе – на чуть менее 466 тысяч рублей (копии исполнительных производств есть в распоряжении «Кавказского узла»).

При этом приставы по сей день не приняли должных мер для взыскания долга, утверждает Сахипов. «Сначала найти не могли [должников], хотя я их встречал в городе. Они надо мной смеялись, говорили: «Жалуйся куда хочешь – все равно ничего не получишь». Потом их нашли – выяснилось, что взять с них нечего. Теперь они опять в розыске», - посетовал Сахипов.

Элистинский горсуд также признал бездействие приставов. Соответствующие решения были вынесены 6 сентября и 10 октября 2018 года (копии есть в распоряжении «Кавказского узла»).

В первом случае суд указал, что пристав-исполнитель проверил имущественное состояние должника в июне 2018 года «лишь после получения 18 мая 2018 года обращения Сахипова на имя руководителя отдела №1 УФССП России по РК о бездействии судебного пристава-исполнителя».

Во втором решении говорится, что «судебным приставом-исполнителем не направлялись запросы в органы социальной защиты населения, в пенсионный орган, в фонд социального страхования, не получены письменные объяснения должника о получаемых им денежных выплат (виде выплат)», при том, что должник в своем заявлении «просил удерживать полностью ежемесячную выплату в размере 2 850 рублей».

«Кроме того, судебным приставом-исполнителем не направлялись запросы о наличии у должника сельскохозяйственной техники в министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, осуществляющего регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков», - сказано в решении суда от 10 октября 2018 года.

Судебные приставы продолжают исполнительный розыск

Судебными приставами-исполнителями был принят комплекс мер, «направленных на фактическое исполнение требований исполнительных документов», утверждается в датированном 2 июля ответе управления ФССП по Калмыкии на запрос «Кавказского узла».

«Были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы, вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в [банках], осуществлены выходы по адресу, указанному в исполнительном документе, и адресу регистрации, наложен арест на имущество должника, однако имущество возвращено должнику в связи с его нереализацией, вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, а также о взыскании исполнительского сбора. В настоящее время ведется исполнительный розыск», - указывается в ответе, подписанном руководителем управления ФССП по Калмыкии Романом Мухортовым.

В службе судебных приставов подчеркивают, что «отсутствие реального исполнения само по себе не является основанием для возложения на государство обязанности по возмещению не полученных с должника сумм», поскольку ответственность государства «ограничивается надлежащей организацией принудительного исполнения судебных актов и не подразумевает обязательности положительного результата».

«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Калмыкия от 26.02.2019 отменено решение Элистинского городского суда РК от 05.12.2018 по делу №2а-3284/2019 о частичном удовлетворении требований Сахипова и взыскании с ФССП России за счет казны РФ компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Решение Элистинского городского суда РК от 05.12.2018 по делу №2а-3799/2019 об отказе в удовлетворении требований Сахипова оставлено без изменений апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Калмыкия от 28.02.2019», - сообщили в управлении ФССП по Калмыкии.

Сахипову будет непросто взыскать долг

После выигранных дел о признании бездействия судебных приставов Сахипов 5 декабря 2018 года обратился в Элистинский городской суд с иском о компенсации материального ущерба и морального вреда с ФССП России, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист «Центра защиты прав граждан» Очир Зулаев, бесплатно готовивший судебные иски Сахипова. Суд первой инстанции постановил компенсировать только моральный вред, однако Верховный суд Калмыкии отменил это решение, уточнил юрист.

«Сахипов обратился к нам в 2018 году. Спорами между физлицами наш центр обычно не занимается. Но я видел состояние Сахипова. Он инвалид, ему срочно нужны деньги, а его должники – два здоровых мужчины. Решил помочь. Не то, чтобы приставы совсем бездействовали, но были кое-какие нюансы. Мы сумели все недочеты в их работе выстроить в линию, поэтому выиграли суд о бездействии», - рассказал Зулаев.

По его словам, Сахипову будет сложно взыскать долг. «Если пристав принял все меры, но у должника не оказалось денег, имущества, постоянных доходов, то нет никаких законных рычагов заставить человека заплатить. Если суметь доказать, что должник сокрыл свои доходы или имущество, то, в принципе, можно привлечь его к уголовной ответственности, тут тоже есть свои тонкости, но в любом случае таких доказательств у нас не было. Со слов Сахипова и по разговорам с судебными приставами я понял, что должники нигде не работают, ничем не владеют, регулярно меняют место жительства. В местах, где они зарегистрированы, живут другие люди», - отметил Зулаев.

Вместе с тем юрист полагает, что Сахипову следует продолжать настаивать на возврате долга. «Если все будет так продолжаться, то через определенное время приставы составят акт о невозможности взыскать долг – по срокам исполнения нет ограничений. Но как только они составят такой акт, у взыскателя появляется право в течение трех лет повторно подать заявление по своему исполнительному листу. Поэтому Сахипову надо подавать заявления, допустим, каждые шесть месяцев после очередного окончания исполнительного производства. Возможно, кто-то из должников начнет работать, или кто-то что-то продаст. Ну, и, как бы это ни звучало, таким образом можно дотянуть до пенсии должников. Тогда они будут ему выплачивать 50 процентов со своих пенсий (одному должнику 46 лет, другому 41 год – прим. "Кавказского узла")», - сказал Зулаев.

Чтобы взыскать компенсацию за моральный или материальный вред с ФССП, Сахипову понадобится «доказать в суде бездействие пристава-исполнителя, затем доказать наличие вреда у него и причинную связь между противоправными действиями или бездействием пристава и вредом, а также вину лица, причинившего вред», пояснил юрист.