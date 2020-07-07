Суд на два месяца сократил срок блогеру Мирзеханову

07 июля 2020, 16:17

Апелляционный военный суд смягчил сегодня приговор дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, осужденному на 10 лет по обвинению к причастности к террористам.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Второй Западный окружной военный суд признал Мирзеханова виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорил к 10 годам заключения. Мирзеханову назначен минимальный срок из возможных, это косвенно свидетельствует о невиновности осужденного, указал не связанный с этим уголовным делом адвокат Тимофей Широков, сославшись на опыт аналогичных судебных разбирательств. Защита заявила, что крайне недовольна приговором.

Апелляционный военный суд на два месяца сократил срок заключения блогеру Алибеку Мирзеханову, сообщил его адвокат Шамиль Яндарбаев. "Сегодня апелляционный военный суд изменил приговор Мирзеханову и снизил ему срок наказания на два месяца. Приговор вступил в законную силу", - сказал защитник. По его словам, приговор будет обжалован, передал сегодня ТАСС. Причины смягчения наказания в публикации не указаны.

Апелляция на приговор Мирзеханову, вынесенный Вторым Западным окружным военным судом, рассматривалась сегодня, указано на сайте Апелляционного военного суда. Результаты это рассмотрения в картотеке суда, по состоянию на 16.17 мск 7 июля, не указаны.

Алибек Мирзеханов был задержан в феврале 2019 года, в связи с массовой дракой и стрельбой у московского кафе "Неолит". По словам очевидцев, в драке участвовали от 50 до 100 уроженцев Чечни и Азербайджана. Было возбуждено дело о хулиганстве, но в итоге Мирзеханов в число подозреваемых не попал. Его освободили без предъявления каких-либо обвинений. Сразу после этого родные блогера сообщили о его исчезновении. На следующий день стало известно, что блогер задержан по совершенно иному делу - о вербовке в ряды сирийских боевиков. Силовики объявили, что Мирзеханов оформил явку с повинной.

Брат блогера Мансур связал дело против Алибека Мирзеханова в Москве с преследованием блогера силовиками из Дагестана, откуда тот скрылся после похищения и пыток в 2013 году. Сам блогер ранее утверждал, что дважды - в августе 2012 года и феврале 2013 года - похищался силовиками и подвергался пыткам, после которых его заставляли под запись на видеокамеру рассказывать о контактах с членами подполья, давать показания на других людей.

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