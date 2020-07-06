Последствия крушения вертолета в Ростовской области. Кадр видео Наталья Подольская https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xWUyWP63GJk&feature=emb_logo

06 июля 2020, 11:12

Силовики начали проверку после крушения вертолета в Ростовской области

В Ростовской области во время сельскохозяйственных работ вертолет совершил жесткую посадку. Бортмеханик погиб, а пилот госпитализирован с травмами, следователи начали проверку инцидента.

Частный вертолёт МИ-2 совершил жесткую посадку около поселка Кирсалово Пролетарского района во время обработки рисовых чеков, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

"На борту находились 2 человека (один из них погиб)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По предварительной информации спасателей, авария произошла из-за отказа двигателя. Источник в оперативных службах уточнил, что погиб бортмеханик вертолета, а пилота госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами, пишет ТАСС.

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов после жесткой посадки вертолета, а московское межрегиональное следственное управление на транспорте - доследственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информирует "Интерфакс".

Примечание:

"Пилот погиб при аварии вертолета на Кубани", "Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани", "МВД уточнило число пострадавших при ДТП с маршруткой в Астрахани".

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