Силовики начали проверку после крушения вертолета в Ростовской области

06 июля 2020, 11:12

В Ростовской области во время сельскохозяйственных работ вертолет совершил жесткую посадку. Бортмеханик погиб, а пилот госпитализирован с травмами, следователи начали проверку инцидента.

Частный вертолёт МИ-2 совершил жесткую посадку около поселка Кирсалово Пролетарского района во время обработки рисовых чеков, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

"На борту находились 2 человека (один из них погиб)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По предварительной информации спасателей, авария произошла из-за отказа двигателя. Источник в оперативных службах уточнил, что погиб бортмеханик вертолета, а пилота госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами, пишет ТАСС.

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов после жесткой посадки вертолета, а московское межрегиональное следственное управление на транспорте - доследственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, информирует "Интерфакс".